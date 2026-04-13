Választás 2026Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Ida névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor megszólalt: Újjászervezzük magunkat és küzdünk tovább a magyar emberekért!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 19:38 / FRISSÍTÉS: 2026. április 13. 19:43
A miniszterelnök a választás másnapján a közösségi oldalán egy videóval jelentkezett. Orbán Viktor üzent az embereknek.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a minap lezajlottak a 2026-os országgyűlési választások. Magyar Péter kétharmaddal alakíthat kormányt. A miniszterelnök a Fidesz eredményváróján tartott beszédében elmondta, gratulált a Tisza Párt elnökének a győzelméhez.

Orbán Viktor Fotó: AFP

A kormányfő a választás másnapján a közösségi oldalán egy videóval jelentkezett. Mint fogalmazott: mára kiderült, hogy a tegnapi választáson több mint 2 millió 250 ezer szavazó támogatta a Fidesz-KDNP listáját és jelöltjeit.

– A nemzeti oldal, a mi politikai közösségünk ma ekkora Magyarországon. Hálás köszönet minden támogatónknak. 2014-ben ugyanennyi választópolgár támogatásával hatalmas győzelmet arattunk. Tegnap ugyanez csak a tisztességes helytálláshoz és a vereséghez volt elég - mondta a kormányfő.

De a nemzeti oldal szavazói mindig számíthatnak ránk!

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Kiemelte: a Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgálják hűségesen a magyar embereket, és a következő években is így tesznek majd.

– Az a tervünk, hogy a szavazóinkkal megvédjük a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezzük magunkat, elmegyünk minden választókerületbe, összehívjuk az önkénteseinket, aktivistáinkat, képviselőinket és jelöltjeinket. Április 28-án pedig országos választmányi ülést tartunk – jelentette be.

Beszédét azzal zárta, hogy „ma a munka elindult, hajrá Magyarország, hajrá magyarok!” 

Kezdődik a munka. Újjászervezzük magunkat és küzdünk tovább a magyar emberekért!

- olvasható a Facebook-oldalán közzétett posztjában.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
