Orbán Viktor megszólalt: Újjászervezzük magunkat és küzdünk tovább a magyar emberekért!

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a minap lezajlottak a 2026-os országgyűlési választások. Magyar Péter kétharmaddal alakíthat kormányt. A miniszterelnök a Fidesz eredményváróján tartott beszédében elmondta, gratulált a Tisza Párt elnökének a győzelméhez.

A kormányfő a választás másnapján a közösségi oldalán egy videóval jelentkezett. Mint fogalmazott: mára kiderült, hogy a tegnapi választáson több mint 2 millió 250 ezer szavazó támogatta a Fidesz-KDNP listáját és jelöltjeit.

– A nemzeti oldal, a mi politikai közösségünk ma ekkora Magyarországon. Hálás köszönet minden támogatónknak. 2014-ben ugyanennyi választópolgár támogatásával hatalmas győzelmet arattunk. Tegnap ugyanez csak a tisztességes helytálláshoz és a vereséghez volt elég - mondta a kormányfő.

De a nemzeti oldal szavazói mindig számíthatnak ránk!

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Kiemelte: a Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, évtizedek óta szolgálják hűségesen a magyar embereket, és a következő években is így tesznek majd.

– Az a tervünk, hogy a szavazóinkkal megvédjük a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezzük magunkat, elmegyünk minden választókerületbe, összehívjuk az önkénteseinket, aktivistáinkat, képviselőinket és jelöltjeinket. Április 28-án pedig országos választmányi ülést tartunk – jelentette be.

Beszédét azzal zárta, hogy „ma a munka elindult, hajrá Magyarország, hajrá magyarok!”

Kezdődik a munka. Újjászervezzük magunkat és küzdünk tovább a magyar emberekért!

- olvasható a Facebook-oldalán közzétett posztjában.