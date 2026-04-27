Friss fejlemények érkeztek a Donald Trump elleni merénylet kapcsán

Hétfőn egy washingtoni szövetségi bíróság előtt vád alá helyezik Cole Allent, aki szombaton a Donald Trump amerikai elnök részvételével tartott gálavacsora helyszínén tüzet nyitott.
Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter tájékoztatása szerint a vádirat egyelőre két pontból áll: hivatalos személy ellen veszélyes fegyverrel elkövetett erőszak és lőfegyver használata.
Az első vizsgálat eredményei alapján a 31 éves kaliforniai gyanúsított Los Angelesből vonattal utazott Washingtonba, Chicago érintésével. Pénteken vett ki szobát a Washington Hilton hotelben, amelynek nagy rendezvénytermében tartották szombat este a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját. Ez egy hagyományos esemény, amelyre idén mintegy 2500 vendég volt hivatalos, köztük Donald Trump elnök és az adminisztráció számos tagja.
Cole Allenről annyit tudni, hogy számítástechnika-tudománnyal foglalkozó kutató, tanár, aki videójátékokat fejlesztett. Jelenlegi munkahelye egy tudásgondozással foglalkozó vállalkozás a kaliforniai Torrance-ben.
Családtagjai a meghallgatásukon arról számoltak be, hogy Allen többször tett radikális kijelentéseket. Az elmondásuk szerint a férfi arról beszélt: "valamit" tenni fog annak érdekében, hogy megoldja a világban ma létező problémákat. A kihallgatott rokonok elmondták, a férfi rendszeresen járt lőtérre, hogy legálisan tartott lőfegyverével gyakoroljon.
A támadás idején a férfinél egy kézi lőfegyver és egy vadászpuska volt, valamint több kés.
A Trump-adminisztráció vasárnap, a támadásra hivatkozva a Fehér Ház épületegyüttesének részeként épülő bálterem kivitelezését akadályozó per megszüntetésére szólította fel a bírósági eljárás kezdeményezőit.
Brett A. Shumate, igazságügyi miniszterhelyettes, és szövetségi főügyészhelyettes nyilvános levelében úgy fogalmazott, hogy a támadó Trump elnök életére tört, ezúttal a Washington Hilton szállodában, ahol az elnöki részvételre alkalmas egyetlen bálterem található a fővárosban. A miniszterhelyettes szerint a fegyveres incidens csak aláhúzza egy nagy rendezvények megtartására alkalmas, biztonságos épület szükségességét a nehezen biztosítható külső helyszínek helyett.
Emlékeztetett arra, hogy 45 évvel ezelőtt szintén a Washington Hilton hotelben érte fegyveres merénylet Ronald Reagan akkori elnököt.
Donald Trump a Fehér Ház keleti szárnyának helyén egy nagy méretű, több ezer vendég befogadására alkalmas bálterem építését rendelte el tavaly. A kivitelezés hónapok óta zajlik, ami ellen egy műemlékvédelemmel foglalkozó szervezet indított pert, azt kérve, hogy a bíróság állítsa le az építkezést.
