Vitályos Eszter: Brüsszel Ukrajnáért háromszorosára is emelné a magyar családok rezsijét

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 17:31
A kormányszóvivő videóban nyilatkozott. Vitályos Eszter kiállt a magyar rezsicsökkentés mellett.
Brüsszel Ukrajnáért háromszorosára is emelné a magyar családok rezsijét - mondta a kormányszóvivő a Facebook-oldalára kedden feltöltött videójában. Vitályos Eszter azt mondta, sokan kérdezik tőle, "mi lesz a magyar családok rezsijével, ha Brüsszel végrehajtja a tervét".

Vitályos Eszter
Vitályos Eszter / 
Fotó: Máthé Zoltán /  MTI

Vitályos Eszter megvédte a magyar rezsicsökkentést

"Brüsszel ugyanis már döntött és jogszabályban ki is hirdette, hogy levágja Magyarországot az orosz gázról és kőolajról, és megtiltja a hatósági rezsicsökkentést" - mondta a kormányszóvivő, megjegyezve, "ez mind a háborús tervük része".

Vitályos Eszter szerint Brüsszel Ukrajnáért képes lenne háromszorosára emelni a magyar családok rezsijét.

"Mindent előkészítettek, már csak egy brüsszeli bábkormány hiányzik nekik, amely végre is hajtja mindezt" - vélekedett, hozzátéve, hogy "pontosan tudják, amíg nemzeti kormány van Magyarországon, mindent megteszünk azért, hogy ne a magyar családok fizessék meg a háború és Ukrajna működtetésének árát".

"Tizenkét éve védjük a rezsicsökkentést, még ebben a háborús időszakban is" - jelentette ki a politikus.

Vitályos Eszter beszámolt arról, hogy a kormány pert indít az Európai Bíróságon a "brüsszeli bizottság ellen, amely a frissen kihirdetett rendeletével egyszerűen el akarja vágni Magyarországot az orosz gáztól és kőolajtól".

A kormányszóvivő szerint ezekkel a lépésekkel Brüsszel teljesen felborítaná Magyarország energiabiztonságát, legalább háromszorosára emelné a rezsit, és ezer forint fölé "lökné" a benzin árát.

"Egyszerűen nem érdekli őket, hogy ebbe magyar családok belerokkanhatnak. Brüsszelnek ma már semmi más nem fontos, csak Ukrajna" - mondta Vitályos Eszter.

Elmondása szerint a kormány azért indította el a nemzeti petíciót, hogy "világosan megüzenjük: nem fizetünk".

"Nem fizetünk a háborúért. Nem fizetünk Ukrajnáért. Nem fizetünk magasabb rezsit!" - sorolta.

Az emberektől azt kérte, csatlakozzanak a petícióhoz, töltsék ki, és mondják el minél többen: nem fizetünk!

"A magyarok pénzét nem áldozzuk fel Ukrajnáért és a háborúért" - hangsúlyozta Vitályos Eszter.

