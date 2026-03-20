Jogerős ítélettel támasztotta alá a Tisza-adót Vitályos Eszter

Frappáns válasszal indokolta meg a tegnapi kormányinfón Gulyás Gergely és Vitályos Eszter, hogy a Tisza-adóra van bizonyíték.

Vitályos Eszter: Akkor is, ha Magyar Péternek ez nem tetszik.

A Riposttal szemben indított bírósági eljárásban a jogerős ítélet szerint a szerkesztőség az ellenkérelmében jogosan hivatkozott arra, hogy Tarr Zoltán nyilatkozata, miszerint az adóemelés ügyében nem mondhatják el az igazat, elégséges ténybeli alappal szolgál azon következtetés levonására, hogy Tisza Párt hivatalos programjához képest léteznek a pártban SZJA-emelése, progresszív adó bevetésére vonatkozó programok, programtervek.

- magyarázta Vitályos Eszter, hozzátette "ez politikai vitában kifejtetett véleményként, a véleménynyilvánítás szabadságának oltalmát élvezi. Akkor is, ha Magyar Péternek ez nem tetszik."