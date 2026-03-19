Gulyás Gergely az ukránoknak üzent a Kormányinfón: Amíg nincs olaj, addig nincs pénz sem!

A mai Kormányinfó is fontos témákról szólt, Vitályos Eszter és Gulyás Gergely ismertették ezeket az eseményen, amit élőben lehetett követni a kormány Facebook-oldalán.
Gulyás Gergely elmondta, hogy a tegnapi kormányülésen az európai helyzet értékelése volt a fő téma, mivel Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor elutazott az uniós csúcsra – ami hivatalosan Európa versenyképességéről szól, de valójában Ukrajnáról és a háború meghosszabbításáról van szó Brüsszelben.
Gulyás Gergely szerint változatlan Magyarország álláspontja: amíg nem indul újra az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány nem járul hozzá semmilyen Ukrajnának kedvező EU-s döntés meghozatalához.
Amíg nincs olaj, addig nincs pénz sem!
– mondta Gulyás Gergely, ezzel az ukránoknak is üzenve.
Arról is szó esett, hogy arról is döntött a kormány, hogy három ukrán állampolgárt kitiltanak, mert személyesen fenyegették vagy Magyarországot, vagy a miniszterelnököt, illetve családját.
Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy a kormány 7 milliárd forinttal segíti a tejtermelő gazdákat – ennek oka a háború, a viszontvám és az, hogy megnőtt a tejet adó tehenek száma Európában.
Vitályos Eszter egyebek között közölte, hogy a kormány április 8-ig meghosszabbította a Nemzeti Petíció kitöltésének határidejét.
