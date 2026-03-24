Hidvéghi Balázs: A tiszás ügynökbotrány bizonyítja, ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő

"Újabb, minden eddiginél súlyosabb összejátszásra derült fény. Tegnap kirobbant a tiszás ügynökbotrány" - jelentette ki legújabb Facebook-posztjában Hidvéghi Balázs.
Ez a tiszás ügynökbotrány világosan bizonyítja: ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő. Egy olyan kormányt, amely nem a magyar emberek érdekeit, hanem Ukrajna és Brüsszel követeléseit szolgálja ki. Azt eddig is tudtuk, hogy a Tisza és Ukrajna összejátszik – akár a magyarok rovására is. De most már az is kiderült: Magyar Pétert külföldi titkosszolgálatokhoz köthető ügynökök segítik.
- mondta a politikus.
Kihangsúlyozta, hogy a nyilvánosságra került hangfelvétel egyértelműen bizonyítja, hogy a Tisza Párt egy magát újságírónak álcázó kémmel együttműködve már egy ukránbarát kormány összeállításán dolgozik.
Mit jelentene egy ilyen ukránbarát ügynökkormány? Nem tudna nemet mondani a háborúból való kimaradásra. Nem tudna nemet mondani arra, hogy Ukrajna kapja a magyarok pénzét. Nem tudna nemet mondani arra, hogy elvágják Magyarországot az olcsóbb energiától. Egy ilyen kormány nem Magyarországot képviselné – hanem Ukrajna és Brüsszel érdekeit.
Hidvéghi Balázs kiemelte, hogy most határozottan kell dönteni, így nemet kell mondani az ukrán befolyásra és az ügynökkormányra. Mindezt a nemzeti petíció kitöltésével, majd április 12-én a választásokkal lehet megtenni.
Ne hagyjuk, hogy Brüsszel és Zelenszkij alakítson kormányt!
- tette hozzá.
