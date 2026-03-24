BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Karina, Gábor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hidvéghi Balázs: A tiszás ügynökbotrány bizonyítja, ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő

tiszás ügynökbotrány
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 12:25
Hidvéghi Balázslehallgatási botrány
A politikus kiemelte, hogy most határozottan kell dönteni.

"Újabb, minden eddiginél súlyosabb összejátszásra derült fény. Tegnap kirobbant a tiszás ügynökbotrány" - jelentette ki legújabb Facebook-posztjában Hidvéghi Balázs.

Hidvéghi Balázs megszólalt a tiszás ügynökbotrányról
Hidvéghi Balázs megszólalt a tiszás ügynökbotrányról.

Hidvéghi Balázs megszólalt a tiszás ügynökbotrányról

Ez a tiszás ügynökbotrány világosan bizonyítja: ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő. Egy olyan kormányt, amely nem a magyar emberek érdekeit, hanem Ukrajna és Brüsszel követeléseit szolgálja ki. Azt eddig is tudtuk, hogy a Tisza és Ukrajna összejátszik – akár a magyarok rovására is. De most már az is kiderült: Magyar Pétert külföldi titkosszolgálatokhoz köthető ügynökök segítik.

- mondta a politikus.

Kihangsúlyozta, hogy a nyilvánosságra került hangfelvétel egyértelműen bizonyítja, hogy a Tisza Párt egy magát újságírónak álcázó kémmel együttműködve már egy ukránbarát kormány összeállításán dolgozik.

Mit jelentene egy ilyen ukránbarát ügynökkormány? Nem tudna nemet mondani a háborúból való kimaradásra. Nem tudna nemet mondani arra, hogy Ukrajna kapja a magyarok pénzét. Nem tudna nemet mondani arra, hogy elvágják Magyarországot az olcsóbb energiától. Egy ilyen kormány nem Magyarországot képviselné – hanem Ukrajna és Brüsszel érdekeit.

Hidvéghi Balázs kiemelte, hogy most határozottan kell dönteni, így nemet kell mondani az ukrán befolyásra és az ügynökkormányra. Mindezt a nemzeti petíció kitöltésével, majd április 12-én a választásokkal lehet megtenni.

Ne hagyjuk, hogy Brüsszel és Zelenszkij alakítson kormányt!

- tette hozzá.
 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu