Orbán Viktor a lehallgatási botrányról: A legsúlyosabb az, hogy mindez a Tisza párt tudtával és érdekében történt

"A magyar külügyminiszter lehallgatása példátlan támadás Magyarország ellen. A legsúlyosabb az, hogy mindez a Tisza párt tudtával és a Tisza párt érdekében történt" - üzente Orbán Viktor, akit az esetről az I. Patrióta Nagygyűlésen kérdezett a HírTV stábja.
Mint arról korábban beszámoltunk, titokzatos e-mailt kapott a Mandiner egy magát Negyedik Hatalmi Ágnak nevező feladótól. A kapott hangfelvétel szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a történetben. Panyi egyébként maga ismerte el, hogy ő hallható a nyilvánosságra került felvételen. Orbán Viktor a felvétel nyilvánosságra kerülése után azonnal vizsgálatot rendelt el. "Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki" - üzente a kormányfő.
Az, hogy egy szuverén ország külügyminiszterét lehallgatják, másik ország titkosszolgálataival, fölhasználva magyar újságírókat, vagy legalább egyet biztosan, az nagyon súlyos. A legsúlyosabb az az, hogy egyértelműnek tűnik, hogy mindez a Tisza Párt tudtával és úgy látom, hogy az érdekében történt
- húzta alá a Patrióta Nagygyűlésen Orbán Viktor.
