"Támadás Magyarország ellen: külföldi titkosszolgálatok a Tisza párt tudtával és a Tisza párt érdekében lehallgatták a magyar külügyminisztert" - írta Orbán Viktor Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: a választási kampány felforrósodott

Láthatják, hogy a választási kampány felforrósodott, és most már külföldi titkosszolgálatok is részt vesznek benne. Elfogadhatatlan és szégyenteljes, hogy a titkosszolgálatok kormánnyal szembeni akciói a Tisza Párt érdekében történnek, és Tisza Párton keresztül történnek

- emelte ki tegnapi országjárásos beszédének egy részét a kormányfő.