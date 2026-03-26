Tiszás ügynökbotrány: súlyos állítások, Ukrajnáig vezető szálak!

Szentkirályi Alexandra kemény Facebook-posztban tett állításokat a tiszás ügynökbotránnyal kapcsolatban, amelyben titkosszolgálati kapcsolatok és hackercsoportok is felmerülnek. A Tisza Párt környezetében dolgozó informatikusok nemzetbiztonsági kockázatot jelenthettek, és ez egyre komolyabb politikai vihart kavar. Szentkirályi Alexandra arra hívja fel a figyelmünket, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság jelentése alapján már nem pusztán belpolitikai ügyről, hanem nemzetközi szálakkal átszőtt botrányról beszélhetünk - írja a Ripost.

Szentkirályi Alexandra: a tiszás ügynökbotrány immár ukrán szálakkal átszőtt nemzetbiztonsági kockázat

Tiszás ügynökbotrány szálai a Tisza folyó forrásához, Ukrajnába vezetnek

Hova máshova? Meg sem lepődünk. Az érintettek kapcsolatban álltak a Budapesti Ukrán Nagykövetséggel, külföldi titkosszolgálatokkal, titkosított csatornákon kommunikáltak, és hackercsoportokkal működtek együtt.

Még kémszoftverek és haditechnikai eszközök beszerzését is megkísérelték, ami már túlmutat a politikai vitákon, és komoly nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.

Szentkirályi Alxandra Facebook-posztban hívja fel a figyelmünket a tiszás ügynökbotrány Ukrajnába vezető forrásvidékére:

A Nemzetbiztonsági Bizottság jelentése világosan kimondja: a Tisza Párt informatikusai nemcsak nekik dolgoztak – hanem az ukránoknak is. Rendszeres kapcsolat a budapesti ukrán nagykövetséggel

Külföldi titkosszolgálati kapcsolatok

Hackercsoportokkal való együttműködés

Kémszoftverek és haditechnikai eszközök beszerzésének kísérlete

Az ügy egyik érintettje ellen korábban már indult eljárás zsarolás és informatikai bűncselekmények miatt.Egy másik személyt pedig külföldi titkosszolgálati személy irányította, és Ukrajnában épített ki kapcsolatokat.

Az eset politikai dimenziója sem elhanyagolható. Elfogadhatatlan, hogy magyar belpolitikai információk iránt külföldi szereplők érdeklődjenek, és hogy ilyen kapcsolatokkal rendelkező személyek befolyással bírjanak hazai politikai folyamatokra.

Az ügy tétje túlmutat egy egyszerű botrányon: Magyarország szuverenitása és biztonsága a kérdés. Ezzel szemben ellenzéki oldalról egyelőre nem érkezett részletes reakció a konkrét vádakra.

A politikai vita így egyre élesebb: a rend és a biztonság a tét!

Magyarország sorsa nem lehet külföldi érdekek játékszere. Nem dönthetnek rólunk sem Ukrajnában, sem Brüsszelben, sem titkosszolgálati háttéralkukban. A magyaroknak joguk van a biztonsághoz. A magyaroknak joguk van a szuverenitáshoz. Aki ilyen kapcsolatokkal rendelkező emberekre épít, az kockára teszi az országot. A választás tétje világos: rend, biztonság és nemzeti szuverenitás – vagy káosz és külföldi befolyás. Ezért a Fidesz és Orbán Viktor a biztos választás!

- zárja posztját Szentkirályi Alexandra.

