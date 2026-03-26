Tiszás ügynökbotrány: újabb bizonyíték, hogy a Tisza Zelenszkijhez húz – Videó

A Tisza Párt egyértelműen Ukrajnához kötődik. A tiszás ügynökbotrány kapcsán, valamint a napokban az országot lázban tartó felháborító fejlemények kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök is cselekedett. Egyre jobban látszik az is, milyen lenne, ha Magyarországon ukránbarát kormányzás lenne - írja a Ripost.

Tobzódnak a botrányok a Tisza körül. Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

"A Tisza Pártban ki-be járnak az ukrán kémek"

Orbán Viktor miniszterelnök videóban szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy parancsolja haza az ügynökeit. Korábban ugyanis nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Van egy magyar sorosista újságíró, külföldi titkosszolgálatokkal dolgozik együtt magyar emberként. A külföldi titkosszolgálatoknak megadta Szijjártó Péter számát és megkapta Szijjártó Péter beszélgetését. A beszélgetés teljesen érdektelen, mert arról szól, hogy Szijjártó Péter segített a szlovákoknak egy diplomáciai gesztust elintézni. Azt is elmondta ez az újságíró, hogy ő Orbán Anita kampánystábjában benne volt, ő fogja átvilágítani a külügyminisztériumot, amit Orbán Anita fog vezetni, onnantól kezdve csak azok az emberek lehetnek ott, akik ennek a külföldi titkosszolgálati rendszernek megfelelnek

– mondta videójában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A Tisza Párt külügyi szakértője, Orbán Anita nem cáfolta, hogy ismeri Panyi Szabolcsot. Orbán Balázs szerint gyanús, hogy a Tisza Párt a piacon csak az ukránokat találja meg, hiszen az általuk létrehozott Tisza Világ applikációt is ukránok fejlesztették. Az is feltűnik ebből, milyen lenne egy ukránpárti kormányzás Magyarországon.



