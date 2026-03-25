Tiszás ügynökbotrány: minden, amit eddig biztosan tudni lehet

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter ezer szállal kötődik Ukrajnához. Sorra vettük, hogy mit lehet tudni eddig a tiszás ügynökbotrányról, és melyek a botrányos ügy eddigi legfontosabb állomásai.
Rendkívüli ülést hívtam össze mára!
– jelentette be Sas Zoltán, aki hozzátette, hogy tájékozódnak, és tájékozódnak, és ha lesz vagy lesznek olyan részek, részletek, amely vagy amelyek megoszthatók a nyilvánossággal, akkor azokat közzé fogják tenni.
Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke közölte, az elmúlt néhány nap eseményei miatt volt erre szükség. Amint arról a Ripost beszámolt korábban: nyilvánosságra került egy hangfelétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
Panyi Szabolcs arra is kitért a felvétel tanúsága szerint, hogy nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Azt állította, most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is dolgozott.
A Nemzetbiztonsági Bizottság jelentéséből kiderült, a Tisza Párt informatikusai ki-be járkálnak Ukrajna budapesti nagykövetségéből. A jelentés szerint, a Tisza Párt Direkt36 cikkben emlegetett informatikusai az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatot tartottak a budapesti ukrán nagykövetséggel. A Direkt36 egyik írásában is szereplő, a Tisza Pártnak dolgozó két informatikusnál egy 2025-ös, NMHH-hoz érkezett bejelentés nyomán tartott házkutatást a rendőrség. A házkutatás során adathordozókat és illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le.
A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök gyártásával gyanúsítja a személyeket.
A nyomozás során emellett a jelentés szerint az is kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgozó két informatikus ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, amely komoly nemzetbiztonsági kockázatot vet fel.
Emellett a nyilvánosságra hozott anyag szerint, a Tisza Párt megbízásában álló érintettek már régóta a hatóságok látókörében álltak. Az egyikük, M. T. ellen korábban többször indult büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. A másik érintettet, H. D.-t egy külföldi titkosszolgálati személy irányította. 2023-ban Kijevben kapcsolatba került az IT Army of Ukraine képviselőivel, később titkosított csatornákon kommunikált velük.
A Tisza háza táján sűrűsödő egyre súlyosabb botrányok azt bizonyítják, hogy Magyar Péteréknek a magyar emberek érdekei helyett, az ukránok érdekei az elsődlegesek. Ha hatalomra kerülnének, akkor Zelenszkijéknek komoly befolyása lenne a tiszás kormányra, ezáltal Magyarországra és a magyarok pénzére is.
(via)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.