Tiszás ügynökbotrány: minden, amit eddig biztosan tudni lehet

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter ezer szállal kötődik Ukrajnához. Sorra vettük, hogy mit lehet tudni eddig a tiszás ügynökbotrányról, és melyek a botrányos ügy eddigi legfontosabb állomásai.

A tiszás Orbán Anita megígérte az ügynökként működő újságírónak, hogy kormányváltás esetén mindenre lesz rálátása

Tiszás ügynökbotrány: összehívták a Nemzetbiztonsági Bizottságot

Rendkívüli ülést hívtam össze mára!

– jelentette be Sas Zoltán, aki hozzátette, hogy tájékozódnak, és tájékozódnak, és ha lesz vagy lesznek olyan részek, részletek, amely vagy amelyek megoszthatók a nyilvánossággal, akkor azokat közzé fogják tenni.

Újságírónak álcázott ügynökökkel működnek együtt

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke közölte, az elmúlt néhány nap eseményei miatt volt erre szükség. Amint arról a Ripost beszámolt korábban: nyilvánosságra került egy hangfelétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Panyi Szabolcs arra is kitért a felvétel tanúsága szerint, hogy nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Azt állította, most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is dolgozott.

Ukránok képezték ki a Tisza informatikusait

A Nemzetbiztonsági Bizottság jelentéséből kiderült, a Tisza Párt informatikusai ki-be járkálnak Ukrajna budapesti nagykövetségéből. A jelentés szerint, a Tisza Párt Direkt36 cikkben emlegetett informatikusai az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatot tartottak a budapesti ukrán nagykövetséggel. A Direkt36 egyik írásában is szereplő, a Tisza Pártnak dolgozó két informatikusnál egy 2025-ös, NMHH-hoz érkezett bejelentés nyomán tartott házkutatást a rendőrség. A házkutatás során adathordozókat és illegális haditechnikai eszközöket foglaltak le.

A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök gyártásával gyanúsítja a személyeket.

A nyomozás során emellett a jelentés szerint az is kiderült, hogy a Tisza Pártnak dolgozó két informatikus ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel, amely komoly nemzetbiztonsági kockázatot vet fel.