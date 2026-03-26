Szijjártó Péter: Ukrajna műveleti területként tekint Magyarországra

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 13:25 / FRISSÍTÉS: 2026. március 26. 13:25
A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is a béke és a biztonság országa lesz.
"Teljességgel elfogadhatatlan, hogy Ukrajna gyakorlatilag titkosszolgálati műveleti területté alakította át Magyarországot az áprilisi parlamenti választáshoz közeledve" – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy Facebookra feltöltött videóban.

Zelenszkij ukrán elnök mindent elkövet, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy „az ukránok gyakorlatilag titkosszolgálati műveleti területté alakították át Magyarországot a parlamenti választás előtti néhány hétre”, ami egy rendkívül durva támadás hazánk szuverenitásával szemben. 

„Van itt már minden: külföldi titkosszolgálattal együttműködő magyar újságíró, magyar külügyminiszter sorozatos lehallgatása, a Tisza Párt informatikusainak ukrán kiképzése”– sorolta.

„Ez, azt hiszem, hogy meggyőzhetett mindenkit, aki kételkedett abban, hogy akkor valóban van-e külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar választási folyamatba”– tette hozzá a külügyminiszter.

Fontos, hogy április 12-én meghozzuk azt a döntést, amelynek nyomán Magyarország továbbra is a béke és a biztonság országa lesz, és nem engedjük külföldi szolgálatoknak, hogy külföldi érdekeket érvényesítsenek Magyarországon, ne engedjük, hogy belevigyenek minket a háborúba, vagy hogy behozzák ide a migránsokat, vagy elvigyék a pénzünket Ukrajnába. Április 12-én mindenkinek ott a helye

– összegzett, a Ripost beszámolója szerint.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
