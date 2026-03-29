Takács Árpád: A Tisza Pártnak köszönhetően idehoznák a migránsokat, akik nyomában pusztulás, erőszak és szegénység jár

Két hét múlva sorsdöntő választásra készülünk, amelyen bizonyíthatjuk, hogy mi vagyunk a többség. Most sorsot, identitást és zászlót is választunk egyszerre – jelentette ki Pataky Attila előadása után az országjáráson Takács Árpád, a város országgyűlési képviselőjelöltje.

Takács Árpád Fotó: Dinya Magdolna / Békés Megyei Hírlap

Hozzátette: sosem voltunk ilyen szervezettek, erősek, összetartók, még sosem volt ekkora a hitünk. Nem elszenvedői, hanem a sorsunk alakítói akarunk lenni.

Olyan miniszterelnökünk van, aki tud nemet mondani, akinek Magyarország az első, és akinek mind a migráció, mind a háború kérdésében nem igaza volt, hanem igaza lesz

– emelte ki Takács Árpád. A Tisza Párt terveivel kapcsolatban megemlítette: migránsokat telepítenének be Magyarországra és belesodornának minket a háborúba.

A Tisza Pártnak köszönhetően idehoznák a migránsokat, akik nyomában pusztulás, erőszak és szegénység jár

– emelte ki a képviselőjelölt.

Hangsúlyozta, hogy ki kell maradnunk a háborúból, miközben Európában már javában folyik a felkészülés a háborúra.