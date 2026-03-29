BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Auguszta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Takács Árpád: A Tisza Pártnak köszönhetően idehoznák a migránsokat, akik nyomában pusztulás, erőszak és szegénység jár

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 16:40
Takács Árpád is színpadra lépett a békéscsabai országjáráson.
Bors
A szerző cikkei

Két hét múlva sorsdöntő választásra készülünk, amelyen bizonyíthatjuk, hogy mi vagyunk a többség. Most sorsot, identitást és zászlót is választunk egyszerre – jelentette ki Pataky Attila előadása után az országjáráson Takács Árpád, a város országgyűlési képviselőjelöltje. 

Orbán Viktor Országjárás Békéscsaba 2026.03.29.
Takács Árpád Fotó: Dinya Magdolna / Békés Megyei Hírlap

Hozzátette: sosem voltunk ilyen szervezettek, erősek, összetartók, még sosem volt ekkora a hitünk. Nem elszenvedői, hanem a sorsunk alakítói akarunk lenni.

Olyan miniszterelnökünk van, aki tud nemet mondani, akinek Magyarország az első, és akinek mind a migráció, mind a háború kérdésében nem igaza volt, hanem igaza lesz 

– emelte ki Takács Árpád. A Tisza Párt terveivel kapcsolatban megemlítette: migránsokat telepítenének be Magyarországra és belesodornának minket a háborúba.

– emelte ki a képviselőjelölt. 

– emelte ki a képviselőjelölt.

 Hangsúlyozta, hogy ki kell maradnunk a háborúból, miközben Európában már javában folyik a felkészülés a háborúra.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
