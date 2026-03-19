Szijjártó Péter: Megy a nagy színjáték, újabb 5,5 milliárd eurót kértek az ukránok

Szijjártó Péter tárcavezető elmondta, hogy a kijevi magyar nagykövet az imént arról tájékoztatta, hogy az ukrán kormányfő összehívott egy értekezletet az európai uniós külképviseletek vezetőinek, ahol kért további 5,5 milliárd eurót arra, hogy a következő háborús télre felkészítsék Ukrajnát.

Szijjártó Péter: Ukrajna további 5,5 milliárd eurót kért a felkészülésre a következő háborús télre

Lehetett a miniszterelnöktől kérdezni is. Érdekes módon egyedül a mi nagykövetünk kérdésére nem maradt idő. Őt hagyták utoljára, s amikor feltette a kérdését, akkor az ukrán miniszterelnök a telefonjára nézett, és közölte, hogy ’jaj, hív az elnök’, és így nem maradt idő természetesen a magyar nagykövetnek válaszolni arra a kérdésre, hogy mikor indítják újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken

- tudatta.

"A helyzet az, hogy továbbra is megy a nagy színjáték. Látom, most itt azt nyomják, hogy tájékoztatták az ukránok az Európai Unió kijevi képviseletének helyettes vezetőjét arról, hogyan fogják helyreállítani a vezetéket, de ez egy nagy színjáték, mert az Európai Unió bizottsága, Brüsszel, Berlin és Kijev közösen döntöttek arról, hogy ezt az olajblokádot megindítják Magyarországgal szemben" - tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a vezeték már jelenleg is alkalmas a kőolajtranzitra, kizárólag politikai döntés eredménye, hogy nem indítják újra a szállítást.

"Hiszen egy politikai zsarolást hajtanak végre Magyarországgal szemben, és megpróbálnak beavatkozni a választásba" - vélekedett.

Szóval a helyzet az, hogy megy a nagy színjáték, újabb 5,5 milliárd eurót kértek az ukránok, továbbra sem indítják újra a kőolajszállítást, mi követeljük, hogy ezt tegyék meg. Magyarországgal szórakozni nem lehet, Magyarországot zsarolni nem lehet, mindaddig, amíg tart az olajblokád, egyetlenegy döntés sem születhet meg Brüsszelben, ami fontos az ukránoknak, vagy ami pénzt adna nekik

- összegzett.