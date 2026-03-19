Szijjártó Péter: Az ukránok túlmennek minden határon, már totális energiablokád alá akarják vonni Magyarországot

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 14:20
Az ukránok most már tényleg túlmennek minden határon, most már "totális energiablokád" alá akarják vonni Magyarországot azzal, hogy 22 drónnal támadták a Török Áramlat földgázvezeték egyik kompresszorállomását Oroszország területén. A megdöbbentő fejleményeket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte csütörtökön Budapesten.
A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter tárcavezető arról számolt be, hogy "az ukránok most már tényleg túlmennek minden határon", hiszen az olajblokád mellett most már "totális energiablokád" alá akarják vonni Magyarországot.

Szijjártó Péter Fotó: Bodnár Boglárka

Az ukrán hadsereg 22 drónnal támadta meg a Török Áramlat gázvezeték egyik kompresszorállomását Oroszország területén. Ennek a kompresszorállomásnak a működése nélkülözhetetlen a Magyarországra irányuló földgázszállítás tekintetében

- tudatta.

"Tehát az egy dolog, hogy az ukránok olajblokád alatt tartanak minket, most már a földgázellátásunkat is lehetetlenné akarják tenni. Felszólítjuk az ukránokat, hogy ezt haladéktalanul fejezzék be" - folytatta.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy mindeközben Magyarország az egyik legfőbb forrása az Ukrajnában felhasznált földgáznak és villamos energiának.

"Fejezzék ezt be az ukránok, felszólítjuk őket, hogy haladéktalanul fejezzék be azokat a támadásokat, amelyek Magyarország energiaellátását veszélyeztetik!" - mondta.

Tudjuk, hogy azért csinálják, hogy a Tisza Párt megnyerje a választást Magyarországon, mivel egy totális energiablokád a választás előtt az ellenzéket segíti, de felszólítjuk őket, hogy fejezzék be a beavatkozást. Meg fogjuk védeni magunkat és a választást meg fogjuk nyerni

- tette hozzá.

