Szijjártó Péter: Az ukránok túlmennek minden határon, már totális energiablokád alá akarják vonni Magyarországot

A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter tárcavezető arról számolt be, hogy "az ukránok most már tényleg túlmennek minden határon", hiszen az olajblokád mellett most már "totális energiablokád" alá akarják vonni Magyarországot.

Szijjártó Péter: Az ukránok ismét megtámadták a Magyarország földgázellátásához nélkülözhetetlen gázvezetéket

Az ukrán hadsereg 22 drónnal támadta meg a Török Áramlat gázvezeték egyik kompresszorállomását Oroszország területén. Ennek a kompresszorállomásnak a működése nélkülözhetetlen a Magyarországra irányuló földgázszállítás tekintetében

- tudatta.

"Tehát az egy dolog, hogy az ukránok olajblokád alatt tartanak minket, most már a földgázellátásunkat is lehetetlenné akarják tenni. Felszólítjuk az ukránokat, hogy ezt haladéktalanul fejezzék be" - folytatta.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy mindeközben Magyarország az egyik legfőbb forrása az Ukrajnában felhasznált földgáznak és villamos energiának.