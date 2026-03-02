Még mindig gyászol Lindsey Vonn, megható beismerést tett

Miután eltört a lába, öt műtéten esett át, és elvesztette szeretett kutyáját, az amerikai olimpikon Lindsey Vonn nemrég hazatért a kórházból, és már otthonában folytatja a rehabilitációt. A 41 éves síikon három héttel korábban, február 8-án szenvedett borzalmas balesetet a milánói-cortinai téli olimpián, amelyet követően a lábamputáció veszélye is fennált. Vonn már a Beverly Hills-i házában lábadozik, ám hazatérésekor kemény valósággal volt kénytelen szembesülni.

Lindsey Vonn súlyos sérülést szenvedett a téli olimpián / Fotó: Daniel Kopatsch/VOIGT

Lindsey Vonn hűséges társát gyászolja

Leo, a sportoló imádott menhelyi kutyája, éppen a síző bukásának napján hunyt el, miután elvesztette a harcot a tüdőrákkal. Vonn vasárnap másik kutyusa, Chance oldalán fotózkodott, és megható vallomást tett hazatéréséről:

Jó érzés ismét a saját ágyamban aludni… de amikor úgy gurultam be az ajtón a kerekesszékemmel, hogy Leo nem üdvözölt, ahogy mindig szokott, hát akkor megütött a valóság. A kemény valóság, amivel szembesülnöm kellett

– fogalmazott Vonn, majd hozzátette, hogy nehéz és fájdalmas út áll előtte, amelyet a veszteség alighanem még inkább megnehezít.

Pár nappal korábban is írt hűséges társáról a sportolónő, ekkor megjegyezte, hogy borzasztóan nehéz mentális küzdelem kezdődött számára, amiben rengetegen segítenek neki, de nagyon hiányzik neki Leo.