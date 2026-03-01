Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Albin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Barátság Kőolaj vezeték elzárásával támogatja Kijev a Tiszát

Tisza Párt
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 12:50
Barátság kőolajvezetékHáborúellenes GyűlésUkrajna
Ukrajna és a Brüsszeli vezetés azon dolgozik, hogy a magyar választásokat egy háborút támogató párt nyerje meg. Erről Menczer Tamás beszélt az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen.

Menczer Tamás is részt vett a 11. Háborúellenes Gyűlésen, amelyet ez alkalommal Esztergomban rendeztek meg. A Fidesz kommunikációs igazgatója elmondta, Kijev azt próbálja elérni, hogy a magyar választásokat a brüsszeli és ukrán érdekeket kiszolgáló Tisza Párt nyerje meg.

Menczer Tamás
Menczer Tamás: ezer forintos benzinárakat akarnak az ukránok.  Fotó: Gáll Regina / MW

Menczer Tamás ezt mondta a Háborúellenes Gyűlésen

A Tisza támogatja a háborút, a háború finanszírozását, Ukrajna hosszú távú finanszírozását a magyarok pénzéből, Ukrajna uniós tagságát, és azt hogy Magyarországot leválasszák az olcsó orosz energiáról. Így pedig a rezsicsökkentés eltörlését is támogatja a Tisza

– mondta a kommunikációs igazgató, majd arról is beszélt, hogy a Tisza beállt a brüsszeli háborúpárti erőkhöz, ezért cserébe az Európai Unió vezetői és Kijev mindent megtesz azért, hogy támogassa a tiszás bábfigurákat. Ezért zárta el Zelenszkij a Barátság vezetéket, üzemanyaghiányt és ezer forintos benzinárat akar előidézni a választás előtt Magyarországon.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu