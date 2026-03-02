Teljes döbbenet! Ilyen még nem történt a Kincsvadászokban

Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 18:05
Németh KristófFejes TamásKincsvadászok
Sok mindent láthattak már a nézők a TV2 műtárgy-kereskedő show-műsorában, de ami legutóbb történt, arra még nem volt példa. A Kincsvadászok VIP eladóját, Németh Kristófot a már megkötött üzlet után visszahívták a stúdióba. A Fórum Színház igazgatója a Borsnak elárulta, mi történt pontosan.
Németh Kristóf egy hatalmas festménnyel érkezett a műsor stúdiójába, amin Csákányi László látható nemesi ruhában. A Kincsvadászok eleinte nem nagyon tudnak mit kezdeni az alkotással, számtalan kérdés felvetődött, végül Fertőszögi Péter vásárolta meg. A népszerű művész el is hagyta a stúdiót, nagyon meglepődtek, amikor visszahívták.

Németh Kristóf sikeres üzletet kötött a Kincsvadászok kereskedőjével.
A Kincsvadászok szereplői örömmel fogadták Németh Kristófot az eladók közt (Fotó: TV2)

Kincsvadászok VIP: Németh Kristófot visszahívta Fejes Tamás

Minden tárgy mögött megbújik egy történet – szokta mondani Molnár Viktor, a TV2 műtárgy-kereskedő show műsorában. A Kincsvadászok legutóbbi adásában többek közt Németh Kristóf Csákányi Lászlóról készült festményének a történetét ismerhettük meg, ami kalandosan alakult. A műalkotást ugyanis Fertőszögi Péter vette meg, de a sikeres üzlet után az eladót visszahívta a Tankcsapda dobosa.

Az álomáramat ugyan nem közelítette meg az összeg, amennyiben megalkudtunk, de örültem, hogy jobb helyre került a festmény, mint az én szobám, ahol a családomon kívül senki sem láthatta” – mesélte a Borsnak Németh Kristóf a számára fontos festmény útját.

Fejes Tamás visszahívott és ráígért a már megkötött üzletre, miszerint a Csákányi László művész úrról készült, egész alakos festményt szeretné megvásárolni 120 ezer forintért, hogy felajánlja a debreceni Csokonai Nemzeti Színháznak, ahol közkincsé válhat a magyar színművészet legendás alakja. Az, hogy ez a kép egy színésztől, egy nagyszerű színészművészről egy színházba kerül, ami ráadásul annak idején egy színdarabban volt díszlet, szerintem így kerek a történet! Én pedig a Fejes Tamástól kapott összeget felajánlottam a Zala Vármegyei Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítványnak, akiknek régóta nagykövete vagyok, mint néhai koraszülött!

A Kincsvadászok VIP stúdiójába Németh Kristóf egy Csákányi Lászlóról készült festménnyel érkezett (Fotó: TV2)

Méltó helyre kerül a festmény

Fejes Tamás megkérte Németh Kristófot, hogy legyen ott, amikor átadja a festményt a Csokonai Színháznak.

Ő most éppen a Bamako-ralin vesz részt, előtte beszéltünk, hogy amint visszaér, egyeztetünk és megbeszéljük az időpontot, amikor személyesen adjuk át a festményt. Én pedig szaván fogtam Tomit, hogy jöjjön el velem, amikor az alapítványnak elviszem a pénzt, biztos örömet okoz majd a látogatásunk.

 

