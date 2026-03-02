Iráni csapás érte azt a bázist, ahol magyar katonák is vannak – Honvédelmi Minisztérium: nincsenek magyar sérültek

Iráni drón csapódott be egy lőszerraktárba, az iraki Erbílben állomásozó amerikai bázison – derült ki a vasárnap közzétett médiajelentésekből. A találat miatt a bázison hatalmas tűz ütött ki, amelyet több robbanás is kísért. A felszálló füstoszlop kilométerekről is látható volt.



Fotó: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed / ANADOLU / Anadolu via AFP

Magyar katonák az iráni megtorlás kereszttüzében

A bázison magyar katonák is állomásoznak, ami nem új keletű, hiszen a nemzetközi koalíció tagjaként már 2015 óta jelen vannak a térségben, különféle feladatokkal, beleértve a kiképzést és támogatást a helyi erőknek. A katonaság feladata nem frontvonalbeli harc, hanem partnerképesség-építés, tanácsadás, segítségnyújtás és csapatkísérés - írja az Index.

A magyar kormány 2025 novemberében meghosszabbította a Magyar Honvédség iraki szerepvállalását 2026. december 31-éig. Az akkor közzétett kormányhatározat szerint ez legfeljebb húsz-, váltási időszakban negyvenfős katonai kontingenst jelent. A magyar missziót a terrorizmus elleni küzdelemmel, a migrációs nyomás csökkentésével, ENSZ-kötelezettséggel is indokolja az a parlamenti határozat. Arra is kitér, hogy Magyarország az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni nemzetközi koalíció elkötelezett tagja, és meg akarja akadályozni az Iszlám Állam által elkövetett emberi jogi jogsértéseket, különösen az Irak területén élő keresztény és más vallási kisebbségek sérelmére elkövetett népirtást és más emberiesség elleni bűncselekményeket.

A Honvédelmi Minisztérium megerősítette, hogy magyar katonák nem sérültek meg a támadásban.

Szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be

Az akcióért a felelősséget a Seraya Evliya ed-Dem nevű iraki síita csoport vállalta. A támadást követően amerikai helikopterek és pilóta nélküli repülők nagy számban jelentek meg Erbíl felett, a biztonsági erők pedig szigorú intézkedéseket vezettek be a bázis körül.

A csapás része annak a szélesebb körű, megtorló rakéta- és dróntámadási hullámnak, amelyet Irán indított az amerikai–izraeli légicsapásokra válaszul. Teherán több olyan országot is célba vett, amelyek amerikai katonai csoportokat fogadnak a Közel-Keleten, különösen a Perzsa-öbölben.