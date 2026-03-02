Exkluzív: „Kellett ez a kúra” – Az Ázsia Expressz sztárja külföldre menekült gyógyulni

Szemlátomást teljesen megváltozott az Ázsia Expressz sztárja, Ádám Szófia élete a reality után. A kalandreality nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is próbára tette az énekesnőt, aki az elmúlt időszakban komoly egészségügyi problémákkal küzdött. Végül édesanyja tanácsára meghozta a döntést: külföldre utazik, és egy különleges szanatóriumban kezdi meg a regenerálódást.

Az Ázsia Expressz sztárja elvonulása óta sokkal jobban van (Fotó: Instagram)

Az Ázsia Expressz sztárja szanatóriumba vonult

Sofit a hazautazása előtti napon értük el, amikor már a csomagolás utolsó simításainál tartott. Elmondása szerint nemcsak testi, hanem lelki szinten is szüksége volt erre a „kúraszerű” időszakra.

Kellett, igen!

– mondta határozottan a Borsnak. Hozzátette, hogy az utóbbi időben rengeteg impulzus érte, ezért úgy érezte, ideje egy kicsit kivonulni a zajból és saját magára koncentrálni. „Ez a tizedik napom itt, holnap indulok haza. Nekem ez a hely bevált, voltam orvosnál is. Azt mondta, hogy minden idegi alapon jött ki nálam, és nem szabad ennyit igeskednem, mert az sem a szervezetnek, sem alapból az egészségnek nem tesz jót. A legtöbb esetben a stressz hozza ki ezt a kínzó bőrbetegséget, amivel küzdök” – árulta el.

Ádám Szófia betegségével 12 éves kora óta küzd

Ugyanis Sofi kis kora óta ekcémával él együtt, ami időről időre fellángol nála. „12 éves korom óta ekcémától szenvedek, akinek van, az tudja miről beszélek” – tette hozzá. A problémák azonban itt nem értek véget: „Egy évvel ezelőtt voltam vizsgálaton és kiderült, hogy allergiás vagyok a saját macskáimra, mellettük nehezebb volt az életem és még kiderült, hogy a hormonháztartásom is felborult teljes mértékben, illetve be van gyulladva a petefészkem” – nyilatkozta korábban.

Betegsége hátterébe komoly stressz áll

A fizikai tünetek mögött – az orvosi vélemény szerint is – komoly stressz áll. Nem csoda, hogy az énekesnő tudatosan lassított.

Ez a szakma idegileg sok tud lenni, sokszor túl sok. De mostanra kezdem megtalálni a helyemet

– fogalmazott az énekesnő rendkívül pozitívan.

Úgy érzi, a tíznapos elvonulás valóban feltöltötte. „Lelki békére találtam. Amint hazaérek, egy nyugodtabb időszak vár rám. Visszatérek ahhoz, amit igazán szeretek, újra az előadásokra koncentrálhatok, és minden rendben lesz.”