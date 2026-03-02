"A hotel rázkódására ébredtem" - Még nem jutott haza a vegán séf

Stőhr Gréta Facebook-oldalán számolt be arról, hogy még nem értek haza Indiából. Mint kifejtette, az elmúlt 48 órában egy párhuzamos univerzumba kerültek, fényévekre attól a paradicsomi állapottól, amit az azt megelőző két hétben átélhettek. Kiemelte ugyanakkor, mindenki jól van.

Stőhr Gréta már nagyon várja, hogy hazaérhessen / Forrás: Facebook

Stőhr Gréta megtapasztalta a háború szörnyűségeit

A bajban, mi, hazafelé tartó magyarok és nem magyarok, jelesre vizsgáztunk együttérzésből, humorból, bajtársiasságból. Bár fogalmunk sincs, mikor ölelhetjük át szeretteinket, bízunk a csodában, tartjuk egymást, és azt a belső békét, amit Ayurveda Lokán a szívünk bőröndjébe csomagoltunk.

- fogalmazott. Hozzátette, a Qatar Airways azonnal segítségükre sietett, biztonságban vannak, de azért rémisztő perceket is át kellett élniük: