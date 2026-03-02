"A hotel rázkódására ébredtem" - Még nem jutott haza a vegán séf

Stőhr Gréta Facebook-oldalán számolt be arról, hogy még nem értek haza Indiából. Mint kifejtette, az elmúlt 48 órában egy párhuzamos univerzumba kerültek, fényévekre attól a paradicsomi állapottól, amit az azt megelőző két hétben átélhettek. Kiemelte ugyanakkor, mindenki jól van.
A bajban, mi, hazafelé tartó magyarok és nem magyarok, jelesre vizsgáztunk együttérzésből, humorból, bajtársiasságból. Bár fogalmunk sincs, mikor ölelhetjük át szeretteinket, bízunk a csodában, tartjuk egymást, és azt a belső békét, amit Ayurveda Lokán a szívünk bőröndjébe csomagoltunk.
- fogalmazott. Hozzátette, a Qatar Airways azonnal segítségükre sietett, biztonságban vannak, de azért rémisztő perceket is át kellett élniük:
Többször volt a két nap folyamán riadókészültség, és bevallom, mikor vasárnap éjfélkor 48 óra nem alvás után vészjelzésre, a hotel rázkódására, valamint az elsuhanó rakéták hangjára és épp egy felettünk lelőtt drón látványára ébredtem, egy pár percre elveszítettem az egyensúlyomat. Nincsenek bőröndjeink, váltóruháink, sok olyan dolog nincs nálunk, amiket eddig természetesnek gondoltunk, de van reményünk, hogy mindennek ellenére biztonságban vagyunk és minél hamarabb hazajuthatunk. Itt vagyunk egymásnak, a többit pedig az Isteni Gondviselésre bízzuk. Az aggódás, félelem, nagyon negatív és destruktív energiák, ezért kérlek ti se adjatok neki teret, csak imáitokban kérjétek, hogy mindnyájan, akik itt rekedtünk, épségben hazajuthassunk, és a párhuzamos valóságok ismét találkozhassanak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.