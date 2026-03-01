Videó: így rohant el a HírTV riportere elől Ruszin-Szendi Romulusz

Ez rettentő kellemetlen: fogta magát, és egyszerűen elmenekült a HírTV riporterének kérdése elől Ruszin-Szendi Romulusz. A Tisza Párt katonai szakértőjétől azt szerették volna megkérdezni, hogy miért gondolja úgy, hogy nincsen háború. A volt vezérkari főnök választ azonban nem adott, inkább kereket oldott. Mutatjuk: