Videó: így rohant el a HírTV riportere elől Ruszin-Szendi Romulusz

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 18:32
Ruszin-Szendi Romulusz kereket oldott. Kínos.

Ez rettentő kellemetlen: fogta magát, és egyszerűen elmenekült a HírTV riporterének kérdése elől Ruszin-Szendi Romulusz. A Tisza Párt katonai szakértőjétől azt szerették volna megkérdezni, hogy miért gondolja úgy, hogy nincsen háború. A volt vezérkari főnök választ azonban nem adott, inkább kereket oldott. Mutatjuk:

