Szentkirályi Alexandra: Aki azt mondja, nincs háború, hazudik

Nincs háború, ezt mondja Magyar Péter és Ruszin-Szendi annak a nyíregyházi születésű kárpátaljai magyarnak, akit a háza elől raboltak el ukrán kényszersorozók - kezdte legújabb posztjában Szentkirályi Alexandra.
Mint írta, a férfit telefonon már nem érik el, az utolsó üzenetében azt írta családjának, hogy 14 ezer dollár kenőpénzért elengedik:
Veres Balázs ráadásul mentálisan sérült, orvosi papírja volt arról, hogy nem alkalmas szolgálatra. De ez Ukrajnában már nem számít. Balázs esete nem egyedi. A 22 éves Balog Lajost is elrabolták, miközben neki is felmentése volt a szolgálat alól a munkahelye miatt. Felesége várandós, és áprilisra van kiírva gyermekük születése. Ő is magyar állampolgár. A telefonját elkobozták, szülei és felesége leírhatatlan félelmet élnek át. Háború van. Magyar embereket rabolnak el és kényszersoroznak be az ukrán hadseregbe. Mindez pár kilométerre a határtól történik. Aki azt mondja, nincs háború, hazudik, és a legnagyobb felelőtlenséget követi el.
