Szentkirályi Alexandra: Aki azt mondja, nincs háború, hazudik

Nincs háború, ezt mondja Magyar Péter és Ruszin-Szendi annak a nyíregyházi születésű kárpátaljai magyarnak, akit a háza elől raboltak el ukrán kényszersorozók - kezdte legújabb posztjában Szentkirályi Alexandra.

Mint írta, a férfit telefonon már nem érik el, az utolsó üzenetében azt írta családjának, hogy 14 ezer dollár kenőpénzért elengedik: