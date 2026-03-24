"G.ci sok kokain" - mondja Radnai Márk egy újabb felvételen

A Bors korábban beszámolt arról a „Vissza a mederbe” nevű Facebook-oldal által közzétett hangfelvételről, amiben Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke arról beszél, hogy LSD hatása alatt „gyűjt energiát”, ez az élmény számára egyszerre volt „varázslatos” és „rettenetes”. A hétfőn nyilvánosságra hozott felvételen Radnai egy nővel beszélget, akinek a Tisza Párt alelnöke egy ponton felveti: „Be kéne LSD-zni, igaz?”, majd egy korábbi közös drogos élményüket emlegetik fel.

Nagyobb a pánik a Tisza Pártban, mint azt bárki gondolná

Fotó: Máté Krisztián / ripost

A beszélgetés legsokkolóbb pontja a vége, amikor Radnai gyűlölködve és undorodva utal arra, hogy miközben be van drogozva, neki valahol felelősségteljes munkát kellene végeznie.

Radnai Márk: G*ci sok kokain

Kedden reggel újabb bejegyzéssel jelentkezett a Vissza a mederbe nevű csoport. Azt írják:

Nagyobb a pánik a Tiszában, mint gondolnátok. Hiába az előremenekülés és a kamu drogteszt, Péter és Márk tudja, hogy az LSD csak a jéghegy csúcsa, és ezúttal nem fognak működni sem a kavarások, sem a háttérben kötött alkuk. A Tiszának meg kell tisztulnia, és a jelenlegi korrupt, drogos vezetésnek mennie kell! Nem véletlen, hogy sunnyognak. Nehéz működő hazugságot találni az igazsággal szemben. És még el sem kezdtük igazán. Ideje visszaterelni a Tiszát a mederbe!

A poszthoz egy videót csatoltak, aminek tanúsága szerint Radnai Márk egy kokain buliban vesz részt:



