"Vissza a mederbe": Radnai Márk LSD hatása alatt gyűjt energiát

A „Vissza a mederbe” nevű Facebook-oldal közzétett egy hangfelvételt, amelyen Radnai Márk, a Tisza Párt elnöke arról beszél, hogy LSD hatása alatt „gyűjt energiát”. Elmondása szerint ez az élmény számára egyszerre volt „varázslatos” és „rettenetes”.

"Vissza a mederbe": Radnai Márk LSD hatása alatt szokott energiákat gyűjteni?

A hétfő reggel nyilvánosságra hozott felvételen Radnai egy nővel beszélget. A Tisza alelnöke egy ponton felveti: „Be kéne LSD-zni, igaz?” A nő erre megjegyzi, hogy korábban is jó élmény volt a közös szerhasználat. „Jó volt a varázslat” - fogalmazott. Ezután röviden átbeszélik, milyen tapasztalataik voltak a pszichoaktív szer hatása alatt. Radnai ezt az élményt összességében úgy írja le, hogy egyszerre „varázslatos” és „rettenetes”.

A Vissza a mederbe Facebook-oldal azt is jelezte, hogy a következő napokban további, Radnai Márk drogfogyasztási szokásait bemutató felvételeket tervez közzétenni. A reggeli videó mellé a következő szöveget csatolták:

Péter szokás szerint előremenekült, mert a csapaton belül is tudták, hogy néhányunknak elegünk van a drogos és korrupt ügyleteiből. És pontosan tudták, hogy a héten kiborul a drogos szennyes. Mivel sem velem, sem a többiekkel nem tudott csendben kiegyezni, ahogyan szokott, jött a jól bevált B terv: a gerinctelenség. Magyarországon senki nem merte ezt bevállalni neki, egyedül Bécsben tudták megjátszani a „baráti” hajszál- és vizelettesztet, hogy aztán tessék-lássék módon megint hülyíthesse az embereket, ahelyett, hogy egyszer az életben férfiként viselkedne, ha már „The Man”-nek hívatja magát, és vállalná a felelősséget. Szóval, kedves Péter! A saját hajszálaiddal és a saját vizeleteddel kellene felkeresned egy hazai drogteszt-labort, mert kellemetlen napok következnek! És úgy fest, ezt is kettesben kell csinálnotok Márkkal, remélem, nem okoz majd gondot közösen pisilni a laborban. Bár azok után… Ideje visszaterelni a Tiszát a medrébe!

- zárták a bejegyzést.

(Ripost)