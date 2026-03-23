"Vissza a mederbe": Radnai Márk LSD hatása alatt gyűjt energiát

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 15:51
Különös hangfelvétel került nyilvánosságra a Tisza párt alelnökéről.

A „Vissza a mederbe” nevű Facebook-oldal közzétett egy hangfelvételt, amelyen Radnai Márk, a Tisza Párt elnöke arról beszél, hogy LSD hatása alatt  „gyűjt energiát”. Elmondása szerint ez az élmény számára egyszerre volt „varázslatos” és „rettenetes”.

"Vissza a mederbe": Radnai Márk LSD hatása alatt szokott energiákat gyűjteni?

A hétfő reggel nyilvánosságra hozott felvételen Radnai egy nővel beszélget. A Tisza alelnöke egy ponton felveti: „Be kéne LSD-zni, igaz?” A nő erre megjegyzi, hogy korábban is jó élmény volt a közös szerhasználat. „Jó volt a varázslat” - fogalmazott. Ezután röviden átbeszélik, milyen tapasztalataik voltak a pszichoaktív szer hatása alatt. Radnai ezt az élményt összességében úgy írja le, hogy egyszerre „varázslatos” és „rettenetes”.

A Vissza a mederbe Facebook-oldal azt is jelezte, hogy a következő napokban további, Radnai Márk drogfogyasztási szokásait bemutató felvételeket tervez közzétenni. A reggeli videó mellé a következő szöveget csatolták:

Péter szokás szerint előremenekült, mert a csapaton belül is tudták, hogy néhányunknak elegünk van a drogos és korrupt ügyleteiből. És pontosan tudták, hogy a héten kiborul a drogos szennyes. Mivel sem velem, sem a többiekkel nem tudott csendben kiegyezni, ahogyan szokott, jött a jól bevált B terv: a gerinctelenség.

 

Magyarországon senki nem merte ezt bevállalni neki, egyedül Bécsben tudták megjátszani a „baráti” hajszál- és vizelettesztet, hogy aztán tessék-lássék módon megint hülyíthesse az embereket, ahelyett, hogy egyszer az életben férfiként viselkedne, ha már „The Man”-nek hívatja magát, és vállalná a felelősséget.

 

Szóval, kedves Péter! A saját hajszálaiddal és a saját vizeleteddel kellene felkeresned egy hazai drogteszt-labort, mert kellemetlen napok következnek! És úgy fest, ezt is kettesben kell csinálnotok Márkkal, remélem, nem okoz majd gondot közösen pisilni a laborban. Bár azok után… 

 

Ideje visszaterelni a Tiszát a medrébe!

- zárták a bejegyzést.

(Ripost)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
