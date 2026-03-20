Újra vandálok tépkedtek fideszes plakátokat, ezúttal Szigetszentmiklóson

rongálás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 12:24
Már csak néhány hét van a választásokig, ilyenkor mindig felfokozott a hangulat. Ez a felfokozottság ezúttal a Pest megyei Szigetszentmiklóson csúcsosodott ki a Fidesz plakátjainak leverésével. Sejthető, melyik oldalhoz húz az elkövető.

A választási hajrában a plakátrongálás is egyre gyakoribbá válik. Nemrégiben visszaállították a Fidesz letépett plakátjait Szigetszentmiklóson, az elkövető/elkövetők kilétéről egyelőre csak erős gyanú merült fel.

Szigetszentmiklóson is leszakították a Fidesz plakátjait
Földre dobálták a Fidesz plakátjait Szigetszentmiklóson. Fotó: Beküldött

A plakátok szétdobálásával, megrongálásával demonstrálnak

Szigetszentmiklós Bucka városrészében leszakították a Fidesz plakátjait a Boglya utcán végig. A Metropolhoz eljuttattak képeket a Gerle utca és az Iparvágány utca közötti szakaszról, de a Boglya utca más részein is le voltak már szaggatva a héten. Dr. Vántsa Botond, Pest Vármegye 10. választókerületének elnöke, országgyűlési képviselőjelöltje, akinek plakátjait leszedték, posztjában arról tájékoztatott, hogy a plakátokat visszaállították.

A kampány időszaka zajlik, de fontos, hogy közben megőrizzük a normalitást és a kölcsönös tiszteletet. A plakátok megrongálása nem megoldás – inkább beszélgessünk, vitatkozzunk kulturáltan. Ma terepszemlét tartottam, a szükséges javításokat elvégeztük, és a rongálás miatt a szükséges lépéseket a választási bizottságnál megteszem. Hiszek abban, hogy a tisztességes, korrekt kampány mindannyiunk közös érdeke.

– írja posztjában Vántsa Botond.

A mostani időszakban nem ritkák az ennél durvább rongálások. A Tisza Párt március 15-i rendezvénye előtt az Andrássy úton még épen álltak a Fidesz plakátjai, a rendezvény után több helyről eltűntek, megrongálták vagy összefirkálták őket. Mások nem férhettek hozzájuk, hiszen a rendezvény idejére lezárták az Andrássy utat. Tekintve, hogy a Boglya utcában a Tisza plakátjai megmaradtak, sejthető, hogy az elkövetők melyik oldalt támogatják... - írta a Metropol.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu