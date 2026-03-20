Újra vandálok tépkedtek fideszes plakátokat, ezúttal Szigetszentmiklóson

A választási hajrában a plakátrongálás is egyre gyakoribbá válik. Nemrégiben visszaállították a Fidesz letépett plakátjait Szigetszentmiklóson, az elkövető/elkövetők kilétéről egyelőre csak erős gyanú merült fel.

Földre dobálták a Fidesz plakátjait Szigetszentmiklóson. Fotó: Beküldött

A plakátok szétdobálásával, megrongálásával demonstrálnak

Szigetszentmiklós Bucka városrészében leszakították a Fidesz plakátjait a Boglya utcán végig. A Metropolhoz eljuttattak képeket a Gerle utca és az Iparvágány utca közötti szakaszról, de a Boglya utca más részein is le voltak már szaggatva a héten. Dr. Vántsa Botond, Pest Vármegye 10. választókerületének elnöke, országgyűlési képviselőjelöltje, akinek plakátjait leszedték, posztjában arról tájékoztatott, hogy a plakátokat visszaállították.

A kampány időszaka zajlik, de fontos, hogy közben megőrizzük a normalitást és a kölcsönös tiszteletet. A plakátok megrongálása nem megoldás – inkább beszélgessünk, vitatkozzunk kulturáltan. Ma terepszemlét tartottam, a szükséges javításokat elvégeztük, és a rongálás miatt a szükséges lépéseket a választási bizottságnál megteszem. Hiszek abban, hogy a tisztességes, korrekt kampány mindannyiunk közös érdeke.

– írja posztjában Vántsa Botond.

A mostani időszakban nem ritkák az ennél durvább rongálások. A Tisza Párt március 15-i rendezvénye előtt az Andrássy úton még épen álltak a Fidesz plakátjai, a rendezvény után több helyről eltűntek, megrongálták vagy összefirkálták őket. Mások nem férhettek hozzájuk, hiszen a rendezvény idejére lezárták az Andrássy utat. Tekintve, hogy a Boglya utcában a Tisza plakátjai megmaradtak, sejthető, hogy az elkövetők melyik oldalt támogatják... - írta a Metropol.