Tiszások megrongálták a Fidesz plakátjait - Videó

A Békemeneten minden magyar azért gyűlt össze, hogy kiálljanak a zsarolás, az erőszak és a háború ellen. Mindeközben Magyar Péter rendezvényén ukrán zászlóval vonultak, emellett megnőtt a rongálások és a szemetelések száma. Videón látszik, ahogy a tiszások rátaposnak a levert fideszes plakátokra – írja a Metropol.

A plakátokra és a környezetre sincsenek tekintettel a tiszások / Fotó: Beküldött

Épül a tiszás szeretetország – így rongálták a környezetet Magyar Péter rendezvényén

A Tisza Párt rendezvényének martalékai; telepakolt kukák, elhagyott szemetesek és eltűnt, megrongált vagy földre hajított plakátok. Ahogy közeledik a választás, egyre nagyobb fokozatba kapcsolhat a plakátok rongálása.

Én nem láttam tiszás plakátot megsérülni a Békemenet útvonalán. Azt gondolom, hogy az erőszakra és az agresszióra nem lehet országot építeni. Ami a plakátjaimmal történt az Andrássy úton, azt mutatja, hogy mindenre az erőszak és a megfélemlítés a válasza a Tisza Pártnak. Orbán Viktor mindenkit a békére és nyugalomra buzdít, Magyar Péter pedig színpadról uszítja a támogatóit a neki nem tetsző újságírókkal és a vele nem azonos véleményt vallókkal szemben.

– nyilatkozta a Metropolnak Kovács Balázs Norbert, az 05. választókerület Fideszes képviselőjelöltje, akinek a plakátjait megrongálták. Ugyanezen képviselőjelölt szerepelt azokon a plakátokon, amelyeket a Hunyadi téren egy feltehetően tiszás aktivista vagdosott le. Mikor a rongálásra felszólították, rátámadott az őt felkérdező férfira. Kicsivel később ugyanezen rongálót láthatták a XIII. kerületi Pozsonyi úton.

Így építik a tiszások a szeretetországot / Fotó: Beküldött

A plakátrongálás bűncselekmény. Ez ügyben több feljelentést tettem, ezeket ki is egészítjük. A Tisza Párt rendezvényén történt az összes rongálás, mert a lezárás előtt javítottuk ki a plakátokat, a rendezvény után szembesültünk a rongálásokkal. Más tehát nem férhetett hozzá. Engem nem lepett meg, több száz plakátom rongálódott meg vagy tűnt el. Ha engem meg akarnak félemlíteni, nem fog működni, mert ez csak állhatatosabbá tesz. Ahogy a Tisza plakátjai megjelentek, az én plakátjaim rongálása is újabb fokozatba kapcsolódott. Időbeli összefüggés van a kettő között, gyanúsan egybeesik a nagy arányú rongálás és a Tisza Párt plakátjainak a kihelyezése

– fogalmazott Kovács Balázs Norbert. Kiemelte, hogy más plakátjainál még gyújtás is előfordult a négy évvel ezelőtti választásokon.