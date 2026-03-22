Országjárás: Hódmezővásárhely a béke oldalán áll, képeken a nagygyűlés

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor az országjárása során ma eljutott Hódmezővásárhelyre, ahol a beszédével rengeteg embert inspirált, elképesztően sokan vettek részt az eseményen. A kormányfő elmondta a nagygyűlésen, hogy jelenleg egyedül ők tudják kívül tartani hazánkat a háborúból, ezért kiemelten fontos a soron következő választás – Hódmezővásárhely egyértelműen a béke oldalán áll.
Íme a hódmezővásárhelyi nagygyűlés képekben:
