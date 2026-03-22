Megérkezett: itt lehet meghallgatni Orbán Viktor és Nógrádi György beszélgetését

Ukrajnában háború zajlik, Iránban fegyveres konfliktus eszkalálódik, miközben Magyarországon 21 nap múlva választásokat tartanak. A nemzetközi és hazai folyamatok egyszerre határozzák meg a következő időszakot, ezért különösen fontos megérteni a mögöttük húzódó összefüggéseket. Ebben a beszélgetésben Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő elemzik a jelenlegi geopolitikai helyzetet, valamint annak Magyarországra és Európára gyakorolt hatásait. A videóban szó esik az ukrajnai háború állásáról, az európai energiarendszereket érintő konfliktusokról, valamint azokról a politikai és gazdasági döntésekről, amelyek hosszú távon is befolyásolhatják a kontinens jövőjét