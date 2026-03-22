"Hajrá Fidesz" - Hódmezővásárhely a béke mellett, elképesztően nagy tömeg gyűlt össze

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Hódmezővásárhelyre látogatott, a nagy sikerrel zajló országjárás következő állomására. Óriási tömeg gyűlt össze, hogy kiálljon a béke és a hazánk mellett. Mindenki számára fontos, hogy hangot adjon a véleményének, ez az esemény pedig tökéletes erre – Orbán Viktor pedig fontos témákkal készült.

Orbán Viktor Országjárás Hódmezővásárhely 2026.03.22.

Takáts Tamás csodálatos előadásával kezdődött az esemény. A tömeg azt skandálta, hogy "Hajrá Fidesz!", majd Czirbus Gábor, a Fidesz-KDNP helyi jelöltje elmondta a színpadon, hogy "többen vagyunk, mint ők".

Ezek után Lázár János vette át a szót, aki szerint pontosan olyan emberre van szükség a következő négy évben is, mint Orbán Viktor – hiszen ő egy erős európai vezető, aki nemet tud mondani a háborúra.

