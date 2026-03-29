Orbán Viktor zseniálisan csitította le a dudáló tiszásokat Békéscsabán

A miniszterelnök tegnap Pécelre látogatott, ma pedig Békéscsabán várta a béke mellett kiálló tömeg. A beszéd még el sem kezdődött, de már rengetegen voltak. A kormánypárti tábor hatalmas tömeget alkotott, néhány tiszás rendbontó azonban ma is odaállt a békés tömeg mellé. Különösen felháborító, hogy Magyar Péter Békéscsabára nem szavazó korú, azaz fiatalkorúakat, gyakorlatilag felhergelt gyerekek küldött, hogy megzavarják a miniszterelnök beszédét. Orbán Viktor kiemelte, most higgadtságra, nyugodtságra és biztos kézre van szükség, azaz nem olyan időket élünk, hogy kísérletezgessünk. Nos, pont így szerelte le a rendbontókat. Amikor elkezdtek dudálni, rögtön lecsillapította őket. "Nyugalom! hamarosan Önök következnek." A tréfás kiszólás annyira elvette a tiszás rendbontók kedvét, hogy többet nem is zavarták meg hangoskodással az eseményt.
Orbán Viktor mai békéscsabai beszéde után valószínűleg néhány békéscsabai tiszás még Magyar Péterből is kiszeretett. A miniszterelnök annyira frappánsan kezelte a dudálásukat, és megértően viszonyult hozzájuk.
A kormánypárti rendezvényen Orbán Viktor azt is finoman megjegyezte:
Kedves tiszás barátaink, a vendégnek tudnia kell viselkedni. Eljöttek hozzánk vendégségbe és lekiabáljátok a házigazda fejét? Ezt nem hagyjuk!
Történt ugyanis, hogy a Magyar Péter által felheccelt, javarészt iskolás korú tiszások azonnal elkezdett dudálni, ordibálni, amikor meglátták Orbán Viktort. Figyelmet akartak azonnal követelni maguknak. De a miniszterelnök először a saját táborral akart foglalkozni.
"Nyugalom! Mindjárt Önök következnek!"
- mondta a miniszterelnök viccesen, de valódi, mély empátiával. A miniszterelnök mondata azért is zseniális, mert mély igazság húzódik mögötte, nemcsak felszínes tréfa.
Később ugyanis hozzátette:
Megértem Önöket is! Fiatalok, hatalmat akarnak. Csak most nem a kísérletezgetés ideje van
- hangsúlyozta a miniszterelnök, és innentől komoly a történet.
Magyar Péter most ideges, mert ahogy Orbán Viktor fogalmazott:
A sajt csúszik ki a szájukból.
Ez abból is látszik, hogy Magyar Péter fiatalokat, gyakorlatilag gyerekeket küldött a tömegbe azzal, hogy zavarják meg Orbán Viktor beszédét.
De hazát csak szeretetre és összefogásra lehet építeni
- mondta a miniszterelnök.
"Mi vagyunk az egyetlen ország egész Európában, ami nemet mondott a háborúra. Ezért jelentek meg az ukránok a magyar választásban a pénzükkel, az olajblokádjukkal, a kémeikkel, és épültek be a magyar politikába is" - mondta a miniszterelnök, majd hozzátette:
"Tudjuk, hogy az ellenfelünk egy ukránbarát kormányt akar létrehozni Magyarországon, de Zelenszkij terve nem fog sikerülni! Nem adjuk a fiainkat, a fegyvereinket és a pénzünket sem! Megvédjük az alacsony energiaárakat és nem veszünk részt a brüsszeli hadikölcsönökben, amivel egy kijevi bábkormány a gyerekeinket és még az unkáinkat is eladósítaná! Nemet kell mondanunk a háborúra és a háború finanszírozására, nemet mondani pedig egyedül a Fidesz képes. Április 12-én a Fidesz a biztos választás!" - emelte ki Orbán Viktor.
(Ripost)
