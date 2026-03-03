Orbán Viktor: Zelenszkij elnök arcátlan választ adott

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán osztotta meg, hogy az ukrán elnök, Zelenszkij arcátlan választ adott arra a felszólításra, hogy nyissa meg az orosz kőolaj útját hazánk felé a Barátság vezetéken keresztül.
Zelenszkij elnök arcátlan választ adott.
Ezért a mai napon felszólítottam az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.
Ameddig Zelenszkij elnök nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni
– írta Orbán Viktor, aki egy videót is mellékelt:
Zelenszkij lebuktatta magát, nincs "akarat" az orosz kőolajszállításra.
