Arcátlan üzenetet küldött a magyaroknak Zelenszkij elnök - Videó

Zelenszkij elnök arcátlan választ adott a Barátság kőolajvezeték körül fodrozódó feszültségre – írja a Ripost.
A mai napon felszólítottam az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik
- tájékoztatta Orbán Viktor a magyarokat, majd hozzátette:
Ameddig Zelenszkij elnök nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni.
