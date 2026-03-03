Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Arcátlan üzenetet küldött a magyaroknak Zelenszkij elnök - Videó

Zelenszkij
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 11:25
üzenetOrbán Viktor
Az Európai Bizottsághoz fordult Orbán Viktor.

Zelenszkij elnök arcátlan választ adott a Barátság kőolajvezeték körül fodrozódó feszültségre – írja a Ripost

Ukrainian President Volodymyr Zelensky In Poland
Zelenszkij
Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A mai napon felszólítottam az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik

- tájékoztatta Orbán Viktor a magyarokat, majd hozzátette:

Ameddig Zelenszkij elnök nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni.

 

