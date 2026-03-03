Leszedált tigrisek, erőszakkal betört elefántok: íme a vadállatos szelfik mögött rejtőző kegyetlen valóság

A különféle vadállatokkal készült látványos szelfik mögött sok esetben az állatok fizikai és mentális megtörése áll.

Március 3. a Vadvilág Világnapja, amelyet 2013-ban hívott életre az ENSZ. Lényege, hogy rávilágítson a vadon élő állatok védelmére és az etikus turizmusra.

A hosszú távú cél a vadállatokat kizsákmányoló turizmus iránti kereslet megszüntetése, azzal ugyanis felszámolható a kegyetlen szórakoztatóipar.

Március 3-án a világ a természet sokszínűségét és az élővilág védelmének fontosságát ünnepli. Az ENSZ 2013-ban hívta életre a világnapot, amelynek dátumválasztása nem véletlen: 1973-ban ezen a napon fogadták el a CITES-egyezményt, amely a veszélyeztetett vadon élő állatok és növények nemzetközi kereskedelmét szabályozza. Az illegális kereskedelmi folyamatokon túl az etikátlan turizmus felszámolása is hosszú távú cél, amelynek elérését nehezíti, hogy pont a fejlett országok lakói lelik örömüket az olyan tevékenységekben, mint a delfinekkel úszás, az elefánt- vagy tevelovaglás, és a különféle nagymacskákkal való szelfizés.

A vadon élő állatoknak a vadonban a helye, nem az emberek szórakoztatására létrehozott intézményekben, mint például az olyan akváriumokban, ahol lehetséges a delfinekkel úszás.

Fotó: Tetiana Yablokova/Shutterstock

Delfinekkel úszás, tevelovaglás és tigrissimogatás: etikátlan gyakorlatokra világít rá a Vadvilág Világnapja

A Vadvilág Világnapjának életre hívásával az ENSZ Közgyűlésének az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet a biodiverzitás megőrzésére és az illegális vadkereskedelem elleni küzdelemre. Habár a kezdeményezés eredetileg a fajok fennmaradására fókuszált, mára szorosan összefonódott az etikus turizmussal is. A globális utazási kedv növekedésével ugyanis az állatok már nemcsak a húsukért vagy a bőrükért értékesek, hanem „élő díszletként” is, ami egy újfajta modern rabszolgaságot hozott létre.

A vadon élő állatok és a turizmus sötét oldala

A közösségi média térnyerése tragikus hatással van az egzotikus fajokra. A turisták nagy része jóhiszeműen fizet be egy-egy programra, abban a hitben, hogy az állatokat jól tartják, sőt a bevétel a fajmegőrzést szolgálja. A valóságban azonban a „tigrissimogatás” vagy az „elefántlovaglás” iparága kíméletlen módszerekre épül. Thaiföldön és Délkelet-Ázsiában a tigriskölyköket alig néhány hetesen leválasztják az anyjuktól. Az ingerszegény környezetben felnövő nagymacskákat gyakran begyógyszerezik vagy fizikai fenyítéssel teszik apatikussá, hogy bárki melléjük merjen ülni egy fotó erejéig. Amint az állat túl nagyra nő és kezelhetetlenné válik, sokszor illegális farmokra kerül, ahol a testrészeikkel kereskednek.