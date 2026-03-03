Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Leszedált tigrisek, erőszakkal betört elefántok: íme a vadállatos szelfik mögött rejtőző kegyetlen valóság

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 11:25 / FRISSÍTÉS: 2026. március 03. 11:37
Sokan vágynak közeli fotóra egy egzotikus ragadozóval, vagy egy különleges lovaglásra az őserdő mélyén. Szintén népszerű a delfinekkel úszás, amelynek során turisták tucatjai kapaszkodnak fogságban született delfinek uszonyába, hogy az arról készült felvételekkel aztán a közösségi médiában tetszelegjenek. A látványos képek mögött azonban gyakran a vadon élő állatok rendszerszintű kizsákmányolása és fizikai megtörése áll.
  • A különféle vadállatokkal készült látványos szelfik mögött sok esetben az állatok fizikai és mentális megtörése áll.
  • Március 3. a Vadvilág Világnapja, amelyet 2013-ban hívott életre az ENSZ. Lényege, hogy rávilágítson a vadon élő állatok védelmére és az etikus turizmusra.
  • A hosszú távú cél a vadállatokat kizsákmányoló turizmus iránti kereslet megszüntetése, azzal ugyanis felszámolható a kegyetlen szórakoztatóipar.

Március 3-án a világ a természet sokszínűségét és az élővilág védelmének fontosságát ünnepli. Az ENSZ 2013-ban hívta életre a világnapot, amelynek dátumválasztása nem véletlen: 1973-ban ezen a napon fogadták el a CITES-egyezményt, amely a veszélyeztetett vadon élő állatok és növények nemzetközi kereskedelmét szabályozza. Az illegális kereskedelmi folyamatokon túl az etikátlan turizmus felszámolása is hosszú távú cél, amelynek elérését nehezíti, hogy pont a fejlett országok lakói lelik örömüket az olyan tevékenységekben, mint a delfinekkel úszás, az elefánt- vagy tevelovaglás, és a különféle nagymacskákkal való szelfizés.

Delfinekkel úszás egy akváriumban
A vadon élő állatoknak a vadonban a helye, nem az emberek szórakoztatására létrehozott intézményekben, mint például az olyan akváriumokban, ahol lehetséges a delfinekkel úszás.
Fotó: Tetiana Yablokova/Shutterstock

Delfinekkel úszás, tevelovaglás és tigrissimogatás: etikátlan gyakorlatokra világít rá a Vadvilág Világnapja

A Vadvilág Világnapjának életre hívásával az ENSZ Közgyűlésének az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet a biodiverzitás megőrzésére és az illegális vadkereskedelem elleni küzdelemre. Habár a kezdeményezés eredetileg a fajok fennmaradására fókuszált, mára szorosan összefonódott az etikus turizmussal is. A globális utazási kedv növekedésével ugyanis az állatok már nemcsak a húsukért vagy a bőrükért értékesek, hanem „élő díszletként” is, ami egy újfajta modern rabszolgaságot hozott létre.

A vadon élő állatok és a turizmus sötét oldala

A közösségi média térnyerése tragikus hatással van az egzotikus fajokra. A turisták nagy része jóhiszeműen fizet be egy-egy programra, abban a hitben, hogy az állatokat jól tartják, sőt a bevétel a fajmegőrzést szolgálja. A valóságban azonban a „tigrissimogatás” vagy az „elefántlovaglás” iparága kíméletlen módszerekre épül. Thaiföldön és Délkelet-Ázsiában a tigriskölyköket alig néhány hetesen leválasztják az anyjuktól. Az ingerszegény környezetben felnövő nagymacskákat gyakran begyógyszerezik vagy fizikai fenyítéssel teszik apatikussá, hogy bárki melléjük merjen ülni egy fotó erejéig. Amint az állat túl nagyra nő és kezelhetetlenné válik, sokszor illegális farmokra kerül, ahol a testrészeikkel kereskednek.

Leszedált tigrisek egy turista körül fekve
Sokszor menedékként hirdetik a vadállatokat kizsákmányoló intézményeket, amelyek így könnyen megtévesztik a hiszékenyebb turistákat.
Fotó: kagemusha/Shutterstock

Hasonlóan drasztikus a helyzete azoknak az elefántoknak, amelyeket a turisták „meglovagolhatnak”. Ahhoz, hogy egy ekkora vadállat embert engedjen a hátára, a „phajaan” nevű, brutális betörési folyamaton kell átesnie Thaiföldön és Délkelet-Ázsia más területein. Ez a gyakorlat szó szerint a lélek megtörését jelenti: az elefántborjakat szűk kalodákba zárják, éheztetik és kampós botokkal verik, amíg el nem vesztik minden ellenállásukat. A turisták már csak a csendes, engedelmes óriásokat látják, a hegeket pedig elfedik a díszes nyergek.

Vízben álló elefánt hátán ülő fürdőruhás női turista
Egy elefántlovaglásra befizetve a vadállatok kizsákmányolását támogatjuk.
Fotó: alvarobueno/Shutterstock

A vízi bemutatók és a delfináriumok világa sem mentes a szenvedéstől. A delfinek, amelyek a vadonban naponta akár száz kilométert is úsznak, szűk, visszhangos medencékbe kényszerülnek. A szonárrendszerük a betonfalak között eltorzul, ami folyamatos stresszt okoz nekik. A delfinekkel való úszás során az állatoknak nincs választásuk, ki vannak szolgáltatva a tömegnek. Sokan közülük a stressz miatt gyomorfekélyt kapnak, vagy unalmukban a medence szélét rágják, ami maradandó károsodást okoz a fogazatukban.

Delfin show egy ukrán delfináriumban
A vadon élő delfinek átlagos élettartama 20–30 év, míg a delfináriumban ez a szám legalább a felére csökken.
Fotó: Alexey Lesik/Shutterstock

Nagyüzemi teherszállítás szamarakkal és tevékkel

Nem csupán az egzotikus ragadozók szenvednek. Santorinin vagy Petrában a szamarak és öszvérek a tűző napon, megfelelő pihenés és elegendő víz nélkül cipelik a turistákat a meredek lépcsőkön. A tevék a sivatagi túrákon hasonló sorsra jutnak: a rosszul rögzített nyergek és a folyamatos túlterhelés miatt súlyos ízületi és hátsérüléseket szenvednek el. Ezek az állatok gyakran a végső kimerültségig dolgoznak, miközben a tulajdonosaik csak a napi bevételt tartják szem előtt.

Fuvarra váró öszvérek a görögországi Santorini szigetén
A PETA állatjogi szervezet évek óta küzd a haszonállatok emberséges tartásáért, és annak betiltásáért, hogy az olyan helyeken, mint Santorini vagy Petra, a végkimerülésig dolgoztassák az állatokat.
Fotó: AngelesAntolin/Shutterstock

Mit tehetünk utazóként az állatvilág kizsákmányolása ellen?

A változás kulcsa a kereslet megszűnése. Ha az utazók bojkottálják azokat a helyszíneket, ahol az állatokat közvetlen interakcióra kényszerítik, az üzleti modell összeomlik. Érdemes olyan menhelyeket keresni, ahol csak tisztes távolságból figyelhető meg az állatok természetes viselkedése, és ahol nem a szórakoztatás, hanem a rehabilitáció a cél. A valódi élmény az, amikor az állat valóban szabad, nem pedig az, amikor kényszer hatására pózol mellettünk.

Ördögi körök

A turisták kiszolgálására tartott állatok sorsa sok esetben egy megszakíthatatlan körforgás, a fogságban született állatokat ugyanis lehetetlen visszaintegrálni a vadonba. Az etikus lépés az állatok őrzött rezervátumokban való elhelyezése lenne, ám rajtuk kívül az utódjaik sem mehetnének a kerítéseken túlra.

Nézd meg a következő videót is a témában:

