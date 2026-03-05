Horgászni indultak, amikor jött a lesújtó hír: tragédia érte a Bódi tesókat

Carpe diem, azaz élj a mának – erről beszéltek többek között a Bódi tesók a Palikék Világa adásában, amikor szóba került a 2014-ben tragikusan fiatalon elhunyt Rakaczki Bence betegsége. A DVTK egykori kapusa ugyanis jó barátja volt a legidősebb testvérnek, Bódi Bencének.
A Rakaczki Bence volt a barátom. Ő Diósgyőrben volt a kapus. Egy fantasztikus ember volt
– mesélte a műsorban Bódi Bence, aki visszaemlékezett arra is, hogyan tudta meg, hogy a barátja súlyos beteg.
Mentünk volna horgászni. Mondta, hogy beteg... Egy hétre rá kiderült, hogy rákos. És elment. Én akkor azt mondtam, hogy Carpe Diem. Sz*rok mindenre. Élj a mának
– mesélte könnybe lábadt szemekkel a legidősebb Bódi tesó.
Hozzátette, ez nem azt jelenti, hogy akkor önpusztító életet kell élni.
Hanem azt, hogy ma öleljük meg a szeretteinket.
