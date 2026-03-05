Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Horgászni indultak, amikor jött a lesújtó hír: tragédia érte a Bódi tesókat

Bódi Tesó
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 09:00
tragédiaRakaczki Bence
Bódi Bence jó barátja volt a tragikusan fiatalon elhunyt Rakaczki Bencének. Horgászni indultak, amikor a DVTK kapusa a lesújító hírt közölte betegségéről – erről a Bódi tesók meséltek.

Carpe diem, azaz élj a mának – erről beszéltek többek között a Bódi tesók a Palikék Világa adásában, amikor szóba került a 2014-ben tragikusan fiatalon elhunyt Rakaczki Bence betegsége. A DVTK egykori kapusa ugyanis jó barátja volt a legidősebb testvérnek, Bódi Bencének.

Rakaczki Bence és a Bódi tesók
A Bódi tesók közül Bence (jobbra) jó barátja a tragikusan fiatalon elhunyt Rakaczki Bencének (balra) / Fotó: MLSZ/Mediaworks

Bódi tesók: Élj a mának!

A Rakaczki Bence volt a barátom. Ő Diósgyőrben volt a kapus. Egy fantasztikus ember volt

– mesélte a műsorban Bódi Bence, aki visszaemlékezett arra is, hogyan tudta meg, hogy a barátja súlyos beteg.

Mentünk volna horgászni. Mondta, hogy beteg... Egy hétre rá kiderült, hogy rákos. És elment. Én akkor azt mondtam, hogy Carpe Diem. Sz*rok mindenre. Élj a mának

– mesélte könnybe lábadt szemekkel a legidősebb Bódi tesó.

Hozzátette, ez nem azt jelenti, hogy akkor önpusztító életet kell élni.

Hanem azt, hogy ma öleljük meg a szeretteinket.

 

 

