Horgászni indultak, amikor jött a lesújtó hír: tragédia érte a Bódi tesókat

Carpe diem, azaz élj a mának – erről beszéltek többek között a Bódi tesók a Palikék Világa adásában, amikor szóba került a 2014-ben tragikusan fiatalon elhunyt Rakaczki Bence betegsége. A DVTK egykori kapusa ugyanis jó barátja volt a legidősebb testvérnek, Bódi Bencének.

A Bódi tesók közül Bence (jobbra) jó barátja a tragikusan fiatalon elhunyt Rakaczki Bencének (balra) / Fotó: MLSZ/Mediaworks

Bódi tesók: Élj a mának!

A Rakaczki Bence volt a barátom. Ő Diósgyőrben volt a kapus. Egy fantasztikus ember volt

– mesélte a műsorban Bódi Bence, aki visszaemlékezett arra is, hogyan tudta meg, hogy a barátja súlyos beteg.

Mentünk volna horgászni. Mondta, hogy beteg... Egy hétre rá kiderült, hogy rákos. És elment. Én akkor azt mondtam, hogy Carpe Diem. Sz*rok mindenre. Élj a mának

– mesélte könnybe lábadt szemekkel a legidősebb Bódi tesó.

Hozzátette, ez nem azt jelenti, hogy akkor önpusztító életet kell élni.