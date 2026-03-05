Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Palvin Barbi nem akármilyen bókot kapott: "A világ legszebb nője"

Palvin Barbara
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 09:05
A magyar szépség a Louvre-ból jelentkezett be.
B. V.
Különleges eseményen vett rész Palvin Barbara. A magyar szupermodell egyike volt azon meghívottaknak, akik egy varázslatos vacsorán vehettek részt a párizis Louvre-ban. És hát mondanunk sem kell, Barbi megadta a módját az estének. Különleges alkalmi ruháját látva, amely tökéletesen kiemelte idomait, követői sem tudták szó nélkül hagyni a látottakat.

Palvin Barbara és az éjszaka a múzeumban.
Palvin Barbara és az éjszaka a múzeumban  Fotó: ZUMAPRESS.com

Éjszaka a múzeumban 

- írta fotóihoz a több mint 21 milliós rajongótáborral rendelkező magyar szépség, akit azt estre férje, Dylan Sprouse is elkísért. 

Palvin Barbara képeit látva nem maradtak el a bókok

A világ legszebb nője!

"Lenyűgöző!"

Annyira gyönyörű

 - érkeztek sorra a kommentek a világ minden tájáról.

 

 

