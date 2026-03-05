Palvin Barbi nem akármilyen bókot kapott: "A világ legszebb nője"

Különleges eseményen vett rész Palvin Barbara. A magyar szupermodell egyike volt azon meghívottaknak, akik egy varázslatos vacsorán vehettek részt a párizis Louvre-ban. És hát mondanunk sem kell, Barbi megadta a módját az estének. Különleges alkalmi ruháját látva, amely tökéletesen kiemelte idomait, követői sem tudták szó nélkül hagyni a látottakat.
Éjszaka a múzeumban
- írta fotóihoz a több mint 21 milliós rajongótáborral rendelkező magyar szépség, akit azt estre férje, Dylan Sprouse is elkísért.
A világ legszebb nője!
"Lenyűgöző!"
Annyira gyönyörű
- érkeztek sorra a kommentek a világ minden tájáról.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.