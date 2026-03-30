Orbán Viktor: Esőben is győzelem! Köszönöm, Szolnok

Ismét nagy sikert aratott Orbán Viktor országjárása. Hiába a szakadó eső, így is rengetegen gyűltek össze Szolnokon, hogy meghallgassák a miniszterelnök beszédét - jóval többen, mint ahányan a Tisza eseményén voltak.
Esőben is győzelem! Köszönöm, Szolnok
- írta a közösségi oldalán nemrég a miniszterelnök, egy bizonyító erejű fénykép kíséretében.
A kormányfő országjárása Szolnokkal nem ért véget! A héten még kedden, március 31-én 18 órakor Ócsán, a Városháza előtti téren, április 1-jén 18 órakor Szentesen, a Kossuth téren, április 2-án, csütörtökön 18 órakor pedig Szombathelyen, a Savaria téren találkozhatnak vele az érdeklődők.
