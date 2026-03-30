A szakadó eső ellenére is rengetegen vannak: hatalmas tömeg hallgatja Orbán Viktort

Szolnokon folytatódott Orbán Viktor országjárása március 30-án. Habár az eső szakad, ennek ellenére is rengetegen gyűltek össze, hogy meghallgassák a miniszterelnök beszédét.
A kormányfő országjárása Szolnokkal nem ért véget! A héten még kedden, március 31-én 18 órakor Ócsán, a Városháza előtti téren, április 1-jén 18 órakor Szentesen, a Kossuth téren, április 2-án, csütörtökön 18 órakor pedig Szombathelyen, a Savaria téren találkozhatnak vele az érdeklődők.
