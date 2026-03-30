Orbán Viktor: Minden a helyén, irány Szolnok!

A mai napja is zsúfoltan alakult Orbán Viktornak. A miniszterelnök ma délután Hont Andrásnak adott interjút, majd ezt követően már indult is tovább Szolnokra, a mai országjárás helyszínére, ahol hatalmas tömeg várja őt.
Minden a helyén, irány Szolnok!
- jelentette be a közösségi oldalán közzétett posztjában a kormányfő, egy videó kíséretében.
A kormányfő országjárása Szolnokkal nem ért véget! A héten még kedden, március 31-én 18 órakor Ócsán, a Városháza előtti téren, április 1-jén 18 órakor Szentesen, a Kossuth téren, április 2-án, csütörtökön 18 órakor pedig Szombathelyen, a Savaria téren találkozhatnak vele az érdeklődők
