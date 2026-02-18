Orbán Viktor: Nagyot akarunk nyerni! Április 12-én a Fidesz a biztos választás! 

Tegnap is mozgalmas napot zárt Orbán Viktor, aki mások mellett beszédet mond országjárásának sümegi állomásán.
A napnak azonban még az este beköszöntével sem volt vége a számára, mint fogalmazott:
Tapolca, Sümeg, országjárás, aktivista találkozó és interjúözön.
Majd hozzátette:
Navra vezet, de nem állunk le. Nagyot akarunk nyerni! Április 12-én a Fidesz a biztos választás!
