Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Bernadett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Orbán Viktor: Nagyot akarunk nyerni! Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

Orbán Viktor: Nagyot akarunk nyerni! Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 06:12
választásFidesz
A miniszterelnök egy percre sem állt le előző nap. Orbán Viktor fotóval üzent a követőinek.
Bors
A szerző cikkei

Tegnap is mozgalmas napot zárt Orbán Viktor, aki mások mellett beszédet mond országjárásának sümegi állomásán. 

A napnak azonban még az este beköszöntével sem volt vége a számára, mint fogalmazott:

Tapolca, Sümeg, országjárás, aktivista találkozó és interjúözön.

Majd hozzátette:

Navra vezet, de nem állunk le. Nagyot akarunk nyerni! Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

Orbán Viktor: Nagyot akarunk nyerni! Április 12-én a Fidesz a biztos választás! 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu