Orbán Viktor: Nagyot akarunk nyerni! Április 12-én a Fidesz a biztos választás! 

Tegnap is mozgalmas napot zárt Orbán Viktor, aki mások mellett beszédet mond országjárásának sümegi állomásán.

A napnak azonban még az este beköszöntével sem volt vége a számára, mint fogalmazott:

Tapolca, Sümeg, országjárás, aktivista találkozó és interjúözön.

Majd hozzátette:

Navra vezet, de nem állunk le. Nagyot akarunk nyerni! Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

