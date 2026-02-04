Orbán Viktor bejelentette: Elindult az országjárás

Az országjárásról osztott meg videót Orbán Viktor. A miniszterelnök a minap Komáromban és Orszlányban járt, két nap alatt pedig két városban is megfordult.
Elindult az országjárás. Tegnap Komáromban és Oroszlányban jártunk. Mindenki tudja: a Fidesz a biztos választás!
- írta a kormányfő a Facebook-oldalán.
