Orbán Viktor bejelentette: Elindult az országjárás

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 13:54
Új videót osztott meg Orbán Viktor.
Az országjárásról osztott meg videót Orbán Viktor. A miniszterelnök a minap Komáromban és Orszlányban járt, két nap alatt pedig két városban is megfordult. 

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Orbán Viktor
Az országjárásról osztott meg videót Orbán Viktor / Fotó: MW

Elindult az országjárás. Tegnap Komáromban és Oroszlányban jártunk. Mindenki tudja: a Fidesz a biztos választás!

- írta a kormányfő a Facebook-oldalán.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

