A szakadó eső sem tartotta vissza őket: brutális tömeg várta Orbán Viktort Szolnokon - Galéria

Március 30-án Szolnokon folytatódott Orbán Viktor miniszterelnök országjárása. Az eseményen ezúttal is rengetegen gyűltek össze, a zord idő ellenére, hogy meghallgassák a kormányfő beszédét, mialatt Berkó Attila, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 1. számú egyéni választókerületben és Pócs János is színpadra állt, a hangulatról pedig Radics Gigi és Curtis közös énekes is gondoskodott.
A kormányfő országjárása Szolnokkal nem ért véget! A héten még kedden, március 31-én 18 órakor Ócsán, a Városháza előtti téren, április 1-jén 18 órakor Szentesen, a Kossuth téren, április 2-án, csütörtökön 18 órakor pedig Szombathelyen, a Savaria téren találkozhatnak vele az érdeklődők.
