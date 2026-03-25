Orbán Viktor: Nem hagyjuk magunkat zsarolni, Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 18:37 / FRISSÍTÉS: 2026. március 25. 19:11
Folytatódik a miniszterelnökök országjárása. Orbán Viktor Esztergomban mond beszédet a hatalmas békepárti tömeg előtt.
Mint ismeretes, hatalmas sikerrel zajlik Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök korábban mások mellett már ellátogatott Kaposvárra, Egerre, Szentendrére, Miskolca és Kecskemétre is.

Hatalmas tömeg várta Orbán Viktort Esztergomban 
A kormányfő ezúttal pedig 18 órakor Esztergomban, a Mindszenty hercegprímás téren várja a szimpatizánsokat az országjárása következő állomásán. Helyszínről helyszínre egyre nagyobb tömeg várja Orbán Viktort, ez pedig nem volt másképp a mai beszéde alkalmával sem.

Orbán Viktor Esztergomban: A magyarokat nem lehet megzsarolni

Arra kérem önöket, április 12-én támogassák Erős Gábort 

– kezdte beszédét Orbán Viktor az országjárás esztergomi állomásán, a Mindszenty Hercegprímás téren. A miniszterelnök úgy fogalmazott: ilyen emberekre van szüksége.

Felidézte, hogy ő maga Esztergom díszpolgára, és mindig megtiszteltetésnek tartja, ha az ország első városába látogathat. Előző nap Nagykanizsán járt, ahol nagy tömeg fogadta, és a helyiek azt üzenték: elvégzik a dolgukat, és győzni fognak.

Mindenhol többségben vannak, így fölényes győzelem várható

– jelentette ki a kormányfő.

Arról is szólt, hogy Ukrajna, a Tisza Párt és Brüsszel részéről is nyomás nehezedik Magyarországra, mert kormányváltást szeretnének. Hangsúlyozta: a magyarokat nem lehet megfélemlíteni vagy zsarolni. Úgy vélte, hasznos, ha a tiszás szimpatizánsok is részt vesznek a rendezvényeken, mert így párbeszéd alakulhat ki. Mint mondta, aki eljön, az összefogást és elkötelezettséget láthat. A választás után mindannyian magyarok maradunk, ezért nemzeti egységet kell teremteni. A tiszásokat arra kérte, ne zárkózzanak el, mert a választások után szükség lesz a párbeszédre.

A miniszterelnök elmondta, hogy csupa olyan bajjal találta magát szembe Magyarország, amiről nem tehettek. Az orosz-ukrán háborúért semmilyen felelősség nem terhel bennünket, mégis négy évet kellett a háború árnyékában kormányozni. A háború pedig blokkolja a gazdaságot.

Azt mondtuk, hogy nézzük, mit lehet ebből kihozni. Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol csak egy százalékos gazdasági növekedés van, de tizenegy százalékkal növeltük a minimálbért 

– emlékeztetett Orbán Viktor.

Mint jelezte, be tudtak vezetni a fiataloknak egy olyan otthonteremtési rendszert, aminek nincs párja Európában. 

A háború árnyékában is visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat és elkezdtük bevezetni a 14. havi nyugdíjat 

– tette hozzá.

Kitért arra is, hogy 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott az országban, ma viszont 4,7 millióan. Ha pedig újra megkapják a bizalmat, akkor a ciklus végére

ötmillió ember fog dolgozni és az átlagbér eléri az egymillió forintot.

A családtámogatások kapcsán pedig tudatta: sehol nem történt olyan, hogy azok az édesanyák, akik legalább két gyermeket vállalnak, életük végéig adómentesek legyenek. Ez csak Magyarországon lehetséges – emelte ki a miniszterelnök.

Ha olyan Magyarországot akarunk, amit a családok uralnak, akkor az édesanyákat és a gyermekeket meg kell erősítenünk. A családokat anyagilag is meg kell erősíteni 

– hangsúlyozta Orbán Viktor. A kormányfő leszögezte, hogy folytatják a családokat erősítő nemzeti politikájukat.

Itt nézheted élőben Orbán Viktor Esztergomi beszédét:

Orbán Viktor a héten

  • március 26-án Törökszentmiklósra,
  • március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
  • március 28-án Pécelre,
  • március 29-én pedig Békéscsabára

látogat még el. 

 

 

