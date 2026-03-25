Orbán Viktor: Nem hagyjuk magunkat zsarolni, Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek

Mint ismeretes, hatalmas sikerrel zajlik Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök korábban mások mellett már ellátogatott Kaposvárra, Egerre, Szentendrére, Miskolca és Kecskemétre is.

Hatalmas tömeg várta Orbán Viktort Esztergomban

A kormányfő ezúttal pedig 18 órakor Esztergomban, a Mindszenty hercegprímás téren várja a szimpatizánsokat az országjárása következő állomásán. Helyszínről helyszínre egyre nagyobb tömeg várja Orbán Viktort, ez pedig nem volt másképp a mai beszéde alkalmával sem.

Orbán Viktor Esztergomban: A magyarokat nem lehet megzsarolni

Arra kérem önöket, április 12-én támogassák Erős Gábort

– kezdte beszédét Orbán Viktor az országjárás esztergomi állomásán, a Mindszenty Hercegprímás téren. A miniszterelnök úgy fogalmazott: ilyen emberekre van szüksége.

Felidézte, hogy ő maga Esztergom díszpolgára, és mindig megtiszteltetésnek tartja, ha az ország első városába látogathat. Előző nap Nagykanizsán járt, ahol nagy tömeg fogadta, és a helyiek azt üzenték: elvégzik a dolgukat, és győzni fognak.

Mindenhol többségben vannak, így fölényes győzelem várható

– jelentette ki a kormányfő.

Elképesztő a töemg Esztergomban

Arról is szólt, hogy Ukrajna, a Tisza Párt és Brüsszel részéről is nyomás nehezedik Magyarországra, mert kormányváltást szeretnének. Hangsúlyozta: a magyarokat nem lehet megfélemlíteni vagy zsarolni. Úgy vélte, hasznos, ha a tiszás szimpatizánsok is részt vesznek a rendezvényeken, mert így párbeszéd alakulhat ki. Mint mondta, aki eljön, az összefogást és elkötelezettséget láthat. A választás után mindannyian magyarok maradunk, ezért nemzeti egységet kell teremteni. A tiszásokat arra kérte, ne zárkózzanak el, mert a választások után szükség lesz a párbeszédre.

A miniszterelnök elmondta, hogy csupa olyan bajjal találta magát szembe Magyarország, amiről nem tehettek. Az orosz-ukrán háborúért semmilyen felelősség nem terhel bennünket, mégis négy évet kellett a háború árnyékában kormányozni. A háború pedig blokkolja a gazdaságot.

Azt mondtuk, hogy nézzük, mit lehet ebből kihozni. Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol csak egy százalékos gazdasági növekedés van, de tizenegy százalékkal növeltük a minimálbért

– emlékeztetett Orbán Viktor.