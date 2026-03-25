Orbán Viktor: Nem hagyjuk magunkat zsarolni, Magyarország jövőjéről csak a magyarok dönthetnek

Mint ismeretes, hatalmas sikerrel zajlik Orbán Viktor országjárása, a miniszterelnök korábban mások mellett már ellátogatott Kaposvárra, Egerre, Szentendrére, Miskolca és Kecskemétre is.
A kormányfő ezúttal pedig 18 órakor Esztergomban, a Mindszenty hercegprímás téren várja a szimpatizánsokat az országjárása következő állomásán. Helyszínről helyszínre egyre nagyobb tömeg várja Orbán Viktort, ez pedig nem volt másképp a mai beszéde alkalmával sem.
Arra kérem önöket, április 12-én támogassák Erős Gábort
– kezdte beszédét Orbán Viktor az országjárás esztergomi állomásán, a Mindszenty Hercegprímás téren. A miniszterelnök úgy fogalmazott: ilyen emberekre van szüksége.
Felidézte, hogy ő maga Esztergom díszpolgára, és mindig megtiszteltetésnek tartja, ha az ország első városába látogathat. Előző nap Nagykanizsán járt, ahol nagy tömeg fogadta, és a helyiek azt üzenték: elvégzik a dolgukat, és győzni fognak.
Mindenhol többségben vannak, így fölényes győzelem várható
– jelentette ki a kormányfő.
Arról is szólt, hogy Ukrajna, a Tisza Párt és Brüsszel részéről is nyomás nehezedik Magyarországra, mert kormányváltást szeretnének. Hangsúlyozta: a magyarokat nem lehet megfélemlíteni vagy zsarolni. Úgy vélte, hasznos, ha a tiszás szimpatizánsok is részt vesznek a rendezvényeken, mert így párbeszéd alakulhat ki. Mint mondta, aki eljön, az összefogást és elkötelezettséget láthat. A választás után mindannyian magyarok maradunk, ezért nemzeti egységet kell teremteni. A tiszásokat arra kérte, ne zárkózzanak el, mert a választások után szükség lesz a párbeszédre.
A miniszterelnök elmondta, hogy csupa olyan bajjal találta magát szembe Magyarország, amiről nem tehettek. Az orosz-ukrán háborúért semmilyen felelősség nem terhel bennünket, mégis négy évet kellett a háború árnyékában kormányozni. A háború pedig blokkolja a gazdaságot.
Azt mondtuk, hogy nézzük, mit lehet ebből kihozni. Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol csak egy százalékos gazdasági növekedés van, de tizenegy százalékkal növeltük a minimálbért
– emlékeztetett Orbán Viktor.
Mint jelezte, be tudtak vezetni a fiataloknak egy olyan otthonteremtési rendszert, aminek nincs párja Európában.
A háború árnyékában is visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat és elkezdtük bevezetni a 14. havi nyugdíjat
– tette hozzá.
Kitért arra is, hogy 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott az országban, ma viszont 4,7 millióan. Ha pedig újra megkapják a bizalmat, akkor a ciklus végére
ötmillió ember fog dolgozni és az átlagbér eléri az egymillió forintot.
A családtámogatások kapcsán pedig tudatta: sehol nem történt olyan, hogy azok az édesanyák, akik legalább két gyermeket vállalnak, életük végéig adómentesek legyenek. Ez csak Magyarországon lehetséges – emelte ki a miniszterelnök.
Ha olyan Magyarországot akarunk, amit a családok uralnak, akkor az édesanyákat és a gyermekeket meg kell erősítenünk. A családokat anyagilag is meg kell erősíteni
– hangsúlyozta Orbán Viktor. A kormányfő leszögezte, hogy folytatják a családokat erősítő nemzeti politikájukat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.