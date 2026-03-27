Orbán Viktor: A Tisza egyenlő az ukránbarát kormányzással, ami egyenlő a magyarok kizsebelésével

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Veszprémbe látogatott, hogy folytassa a nagy sikerű országjárását. Az esős, szeles időjárás sem tántorította el az embereket attól, hogy elmenjenek az Óváros térre és meghallgassák élőben a beszédét. Hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy támogassa Orbán Viktort és a békét.

Orbán Viktor Országjárás Veszprém 2026.03.27.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Gudics Máté remek fellépésével kezdődött az esemény. Az előadás után Ovádi Péter, Hegedűs Barbara és Navracsics Tibor is beszédet mondott, majd Orbán Viktor lépett a színpadra hatalmas taps kíséretében, nagyon várták már őt az emberek.

Orbán Viktor elmondta, hogy nagyon nehéz és igazságtalan volt a magyarság számára az elmúlt négy év, mivel rávetül a háború Magyarországra. A kormányfő szerint ebben a helyzetben annyit lehet tenni, hogy a háború árnyékában is megvalósítunk minden programot.

A háború fellegei eltakarták a napot, ugyanakkor nem adtuk fel semmilyen célunkat. Kitartottunk a korábbi vállalásaink mellett

– mondta Orbán Viktor, aki ezzel kapcsolatban megemlítette a 13., illetve 14. havi nyugdíjat.

A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány az elmúlt négy évben folytatta a családbarát ország építését, és a következő ciklus végére az a terv, hogy a gyermeket vállaló családok nem élhetnek rosszabbul, mint azok, akik nem vállalnak gyermeket.

Azt is meg tudtuk valósítani, hogy bevezettünk egy olyan otthonteremtési rendszert a fiataloknak, aminek nincsen párja. Ma saját otthonhoz a legkönnyebben Magyarországon juthatnak a fiatalok

– húzta alá Orbán Viktor.

A kormányfő a jövőről is beszélt:

Igazságtalanul nehéz négy év van mögöttünk, de ha a következő négy évre nézek, látom ezeket a bajokat. Energiaválság, az orosz-ukrán háború folytatódik és az iráni háború miatt újabb migrációs hullám fenyeget bennünket.

Éppen ezért tapasztalt vezetőre van szükség, Orbán Viktor pedig ilyen.

A miniszterelnök ezek után elmondta, hogy a Tisza Pártot és a DK-t is az ukránok támogatják, és:

A Tisza egyenlő az ukránbarát kormányzással, ami pedig egyenlő a magyar emberek kizsebelésével. Erre nemet kell mondanunk.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy 2010-ben összeraktak egy munkaalapú gazdaságot és a bankok, energiacégek, multik adót fizetnek, de ezt a Tisza megszüntetné, ezzel pedig pénzt venne ki a magyar családok zsebéből.

Végül Orbán Viktor megköszönte a támogatást és elindult az országjárása következő állomására.