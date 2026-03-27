Orbán Viktor: Esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből - Lebukott az ukrán elnök!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben elárulta, hogy az amerikai elnökválasztáson Zelenszkij ukrán elnök az ukránbarát jelöltnek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben – és ugyanezt teszik most hazánkban is: ukránbarát kormányt akarnak, ukrán ügynököket küldenek és az ukránbarát ellenzéknek segítenek.

Orbán Viktor / Fotó: Polyak Attila

Újabb lebukás…Esnek ki a csontvázak Zelenszkij szekrényéből. Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra.

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.