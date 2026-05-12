KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Pongrác névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Beteltek a francia lakosztályok: Végleges a Fehér Lótusz 4. évadának szereplőlistája

Vincent Cassel
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 20:15
Fehér LótuszLaura Dern
Mike White minden szobába talált szállóvendéget. Megvan a Fehér Lótusz 4. évadának végleges szereplőgárdája.
Bors
A szerző cikkei

Megérkezett az HBO Max utolsó körös bejelentése, végleges a Fehér Lótusz 4. évadának szereplőgárdája. Nézzük, kikkel találkozhatunk Saint-Tropez-ban!  

Ben Kingsley színész, a Fehér Lótusz 4. évadának legutolsó szereplője.
Ben Kingsley utolsóként csekkolt be a Fehér Lótusz 4. évadába (Fotó: Stephen Lock/i-Images)

Fehér Lótusz 4. évad: Végleges a szereplőgárda 

Mike White sorozata, a Fehér Lótusz immáron a 4. évadához érkezett. Az előző évadok hatalmas sikert arattak az HBO Max streaming platformon és szép nézőszámokat generáltak a szolgáltatónak. Olyan remek színészekkel találkozhattunk, mint Jennifer Coolidge, aki két évadon át is szerepelt, Walton Goggins, Jason Isaacs, vagy a legutóbbi évadban apja nyomdokaiba lépő Patrick Schwarzenegger. A 3. évad tavaly tavasszal debütált, azóta tűkön ülve vártuk a bejelentést az új évadról, mely meg is érkezett néhány hónappal ezelőtt.

Patrick Schwarzenegger a Fehér Lótusz 3. évadában.
Patrick Schwarzenegger volt a legutóbbi Fehér Lótusz évad egyik nagy igazolása (Fotó: Fabio Lovino/HBO)

A Fehér Lótusz 4. évada igazi sztárparádé

A Fehér Lótusz 4. évada ezúttal is varázslatos helyszínekre kalauzolja a nézőket. A francia Saint-Tropez városában a Château de la Messardière-be csekkolnak be vadonatúj szereplőink, és élvezik a francia Riviéra nyújtotta örömöket. A stáb már teljes, csak a bőröndöket kell bepakolni. Korábban már érkeztek hírek az új színészekről, a lista a tegnapi nappal vált teljessé. Ha már Franciaország, kihagyott ziccer lenne, ha nem találkoznánk egy helyi sztárral sem, de Mike White rendező nem arról vált híressé, hogy ilyen hibákat követne el, így a széria legújabb húzóneve Vincent Cassel lett. A Vikingek sorozatból ismert Alexander Ludwig is feltűnik majd, és ahogy nemrég kiderült, Helena Bonham Carter nem váltotta be a rendező hozzá fűzött kreatív reményeit, így Diane Ladd lánya, Laura Dern veszi át tőle a szerepet. A casting csapat tudja mit csinál, ugyanis az utolsó nevek között olyan sztárok zárták a stáblistát, mint Ben Kingsley, aki a Gandhi film címszerepéért kapott Oscar-díjat anno, valamint Max Minghella és Pekka Strang. Max Minghella visszatérő karakter lesz, a széria első évadában már találkozhattunk vele, azonban a finn származású Pekka Stang új igazolás, akit eddig főleg skandináv produkciókban láthattunk, így most a streaming közönség előtt is lehetőséget kap a bemutatkozásra. 

Laura Dern színésznő az Is This Thing On? premierjén.
Laura Dern is az utolsó pillanatban csatlakozott a stábhoz (Fotó: KGC-138)

A Cannes-i Filmfesztivál is szerepet kap az új évadban

A Fehér Lótusz 4. évadának cselekménye ezúttal a világ egyik legnagyobb presztízsnek örvendő filmes eseménye, a Cannes-i Filmfesztivál köré épül. A hotelben megszálló vendégek két rivális filmes csapatból tevődnek össze, akik a fesztiválra érkeznek és két külön helyen állítják fel a „bázisukat”. Ahogy a korábbi évadokból megszoktuk, Mike White a szállóvendégeket és a hotel alkalmazottjait vette célba szatirikus, sok esetben abszurd forgatókönyvével. Ezúttal a francia ügyfélszolgálat és kiszolgálás válik a rendező „csípős tollának” céltáblájává.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu