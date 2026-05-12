Beteltek a francia lakosztályok: Végleges a Fehér Lótusz 4. évadának szereplőlistája

Megérkezett az HBO Max utolsó körös bejelentése, végleges a Fehér Lótusz 4. évadának szereplőgárdája. Nézzük, kikkel találkozhatunk Saint-Tropez-ban!

Ben Kingsley utolsóként csekkolt be a Fehér Lótusz 4. évadába

Mike White sorozata, a Fehér Lótusz immáron a 4. évadához érkezett. Az előző évadok hatalmas sikert arattak az HBO Max streaming platformon és szép nézőszámokat generáltak a szolgáltatónak. Olyan remek színészekkel találkozhattunk, mint Jennifer Coolidge, aki két évadon át is szerepelt, Walton Goggins, Jason Isaacs, vagy a legutóbbi évadban apja nyomdokaiba lépő Patrick Schwarzenegger. A 3. évad tavaly tavasszal debütált, azóta tűkön ülve vártuk a bejelentést az új évadról, mely meg is érkezett néhány hónappal ezelőtt.

Patrick Schwarzenegger volt a legutóbbi Fehér Lótusz évad egyik nagy igazolása

A Fehér Lótusz 4. évada ezúttal is varázslatos helyszínekre kalauzolja a nézőket. A francia Saint-Tropez városában a Château de la Messardière-be csekkolnak be vadonatúj szereplőink, és élvezik a francia Riviéra nyújtotta örömöket. A stáb már teljes, csak a bőröndöket kell bepakolni. Korábban már érkeztek hírek az új színészekről, a lista a tegnapi nappal vált teljessé. Ha már Franciaország, kihagyott ziccer lenne, ha nem találkoznánk egy helyi sztárral sem, de Mike White rendező nem arról vált híressé, hogy ilyen hibákat követne el, így a széria legújabb húzóneve Vincent Cassel lett. A Vikingek sorozatból ismert Alexander Ludwig is feltűnik majd, és ahogy nemrég kiderült, Helena Bonham Carter nem váltotta be a rendező hozzá fűzött kreatív reményeit, így Diane Ladd lánya, Laura Dern veszi át tőle a szerepet. A casting csapat tudja mit csinál, ugyanis az utolsó nevek között olyan sztárok zárták a stáblistát, mint Ben Kingsley, aki a Gandhi film címszerepéért kapott Oscar-díjat anno, valamint Max Minghella és Pekka Strang. Max Minghella visszatérő karakter lesz, a széria első évadában már találkozhattunk vele, azonban a finn származású Pekka Stang új igazolás, akit eddig főleg skandináv produkciókban láthattunk, így most a streaming közönség előtt is lehetőséget kap a bemutatkozásra.