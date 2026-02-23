Orbán Viktor napirend előtti felszólalása: "Brüsszel szövetségre lépett az ukránokkal, Magyarország nem enged a zsarolásnak!"

Hétfőn veszi kezdetét a parlament tavaszi ülésszaka, melynek részeként a hagyományoknak megfelelően Orbán Viktor napiend előtti felszólalást tartott. Mutatjuk, miről beszélt az Országgyűlésben!

Ahogy korábban az őszi, úgy most a tavaszi ülésszak előtt is napirend előtti felszólalást tartott Orbán Viktor Fotó: YouTube

Orbán Viktor beszámolt az elmúlt időszak eredményeiről

A miniszterelnök a hagyományoknak megfelelően minden ehhez hasonló felszólalás során ismerteti a két ülésszak között hozott kormányzati döntéseket. Most sem történt ez másképp.

Orbán Viktor emlékeztetett: rendkívüli időjárás volt a két ülésszak között, de a hóhelyzetet sikeresen kezelték. A védekezés költségei meghaladták a 10 milliárd forintot. A hétvégén ugyancsak sikerült úrrá lenni a Nyugat-Magyarországon kialakult rendkívüli körülményeken. 12 ezer lakás maradt áram nélkül, ugyanakkor mára már csupán 85 lakásban nincs áram. A rendkívüli januári hideg a családok költségvetését is nehéz helyzetbe hozta, emlékeztetett, így a kormány rezsistopot vezetett be, ami gyakorlatban a fűtésköltségek 30 százalékos átvállalását jelenti. Ez 55 milliárd forintba kerül, amit az energiakereskedőktől- és termelőktől, valamint a költségvetés tartalékából fedeznek.

Orbán Viktor azt is elárulta: januárban 50 százalékkal emelkedett a családi adókedvezmény. Ezzel 1 millió családnak nőtt a jövedelme. Emellett immár minden 40 év alatti kétgyermekes anya illetve 30 év alatti anya mentesül a jövedelemadó-fizetés alól. 3 éven belül már 3 millió édesanya válik egész életre adómentessé - ami páratlan intézkedés. Ugyancsak döntés született a 14. havi nyugdíj bevezetéséről.

A rezsivédelmet a brüsszeli nyomás ellenére is fenntartjuk, ezért a magyar családok fizetik az EU legalacsonyabb gáz- és áramszámláját

- emelte ki.

Szeptember 1-én elindult a rendszerváltás utáni legjelentősebb otthonteremtési program is, emellett a bérek is jelentősen emelkedtek. A vállalkozásokat is jelentősen segítették. Döntés született az árréstop meghosszabbításáról is.

"A Barátság kőolajvezeték leállítása nyílt zsarolás"

Hazánk történetében példátlan módon keleti szomszédunk, a háborúban álló Ukrajna január 27-étől kezdődően blokkolja a kőolajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken. A kormány megvizsgálta a helyzetet, és megállapította: a szállítások újraindításának nincs technikai akadálya. Ukrajna döntésén múlik, újraindítja-e a vezeték működését

- hangsúlyozta napirend előtti felszólalásában a kormányfő. Kiemelte: nyílt politikai zsarolás mindez az ukrán fél részéről.