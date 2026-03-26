Orbán Viktor Törökszentmiklóson: Ha nincs magyar olaj, nincs ukrán pénz!

Második hete tart Orbán Viktor országjárása: ezúttal Törökszentmiklóson, a Kossuth téren gyűltek össze a nemzeti kormány támogatói. A miniszterelnököt a korábbi alkalmakhoz hasonlóan ma is hatalmas tömeg várta. Az egybegyűlteket Takáts Tamás dallal köszöntötte, a kormányfő pedig nemzeti szín zászlók és fáklyák tömkelege előtt beszélt.
Orbán Viktor beszédében az orosz-ukrán háborúról is szót ejtett. Kiemelte: ez valójában nem külpolitikai kérdés, hiszen a háború mindannyiunk életére hatással van. A háború az elmúlt négy évben egyre közelebb jött - húzta alá. "Az EU vezetői tolják befelé az uniót a háborúba!"
Arra kell készülnünk, hogy a következő négy évet is a háborús fenyegetés árnyékában fogjuk élni.
Kiemelte: az ukránok bármit is tegyenek, a kormánynak sikerült megvédenie a magyar háztartásokat attól, hogy elszálljanak az árak. Elárulta: egy magyar család átlagban 250 ezer forint rezsit fizet évente. Ugyanennyi fogyasztásért a csehek egymillió forintot, a lengyelek 900 ezret fizetnek. Ha nincs olcsó orosz energia, azaz az ukránok és Brüsszel sikerrel jár, akkor nálunk is ilyen árak lesznek!
Magyarországot nem lehet zsarolni, nem lehet megfélemlíteni - emelte ki a kormányfő, hozzátéve: épp ezért vétózták meg az Ukrajnának szánt EU-hitelt.
Ha nincs magyar olaj, nincs ukrán pénz!
Hozzátette: épp ezért született döntés arról is, hogy lezárják a Magyarországról Ukrajnába tartó gázvezetéket. "Ha nem kapunk olajat, nem adunk gázt, ez ilyen egyszerű!"
Aki a héten szeretne találkozni a kormányfővel, pénteken, március 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, március 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, március 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.
