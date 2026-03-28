Orbán Viktor megmutatta, ilyen sűrű napja volt

"Ez olyan sűrű nap volt, bele sem fért egy videóba. Pedig ezek csak a kimaradt jelenetek. Folytatjuk!" - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor, aki egy videót is megosztott.

Utazás közben pedig több érdekes történet is előkerült: "Már 2-0-ra vezettünk, pont úgy, mint a magyar válogatott az írek ellen, Mezőfalva ellen játszottunk. És akkor egy gyalázatos bírói csalás eredményeképpen 3-2-re vesztettünk" - idézte fel Orbán Viktor.

A kormányfő a tagnapi nap folyamán beszélt a magyar gazdákkal, és azt üzente nekik "csináljanak vidéki kormányt." Ezután került sor pénteken az országjárás veszprémi állomására, ami nagy siker volt.