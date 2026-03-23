Orbán Viktor Kecskeméten: Elfogadhatatlan a titkosszolgálatok akciója a Tisza Párt érdekében, a Tisza Párton keresztül

Sűrű nap végén érkezett Kecskemétre, az országjárás újabb állomására Orbán Viktor. A sajtóban reggel robbant a hír, miszerint külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is nyakig benne van. Ráadásul mindez a Tisza párt tudtával és érdekében történt. A miniszterelnök a kecskeméti Főtéren tartott beszéd előtt még az I. Patrióta Nagygyűlésen is részt vett, ahol kiemelte: az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben fog pompázni.

Zászlók a magasban: rengetegen várták Kecskeméten a miniszterelnököt. Orbán Viktor országjárása Bács-Kiskun vármegyébe érkezett

A tiszás rendbontóknak is üzent Orbán Viktor Kecskeméten

Orbán Viktor azzal kezdte: úgy hallja, vannak, akik azért jöttek, hogy elrontsák a többiek estéjét, utalva a tiszás rendbontókra. Viccesen odaszúrt nekik nyitásként: "Azt üzenem, ha kiabálnak, nem hallják, amit mondok!"

Ezt követően a miniszterelnök arra kérte a kecskemétieket, hogy támogassák Salacz Lászlót és Cseh Tamást a választásokon. Kiemelte: Kecskemét mindig számíthat rá, de neki is fontos, hogy tudjon számítani Kecskemétre, a Kecskemétről küldött képviselőkre.

A kampány első hete eltelt - folytatta a miniszterelnök. Ez az időszak arra való, hogy a hasonló gondolkodású, hasonló érdekeket képviselő emberek összejöjjenek.

Mindenhol mi vagyunk többen

- húzta alá.

"A kampány arra is jó, hogy meglássuk a különbséget magunk és az ellenfeleink között. Csendesedjünk el egy kicsit, hogy halljuk is ezt a különbséget!" - kérte az egybegyűlteket, ismét odaszúrva a tömegben meghúzódó tiszás ordibálóknak. Kiemelte: örül, hogy nem az acsarkodók, a gyűlölködők közé tartozik.

Az elmúlt négy évben sikerült Magyarországnak kimaradnia a háborúból

Orbán Viktor ezt követően kiemelte: el kell számolnia az elmúlt négy évvel. Emlékeztetett: 2022-ben azt vállalták: nem engedik Magyarországot belesodródni a háborúba, és ezt az ígéretet be is tartották.

Nem ment egyetlen fegyver, egyetlen katona, egyetlen forint sem Magyarországról ebbe a háborúba - húzta alá.

A miniszterelnök emlékeztetett: noha a háború blokkolja a gazdaságot, a nyugdíjasok nem csak a 13. havi nyugdíjat kapták vissza, de elkezdte a nemzeti kormány a 14. havit is bevezetni. Orbán Viktor kiemelte: ha ismét bizalmat szavaznak neki, nekik, akkor vállalják, hogy a következő ciklus végére ezt a 14. havi nyugdíjat teljes egészében bevezetik.