Orbán Viktor Kecskeméten: Elfogadhatatlan a titkosszolgálatok akciója a Tisza Párt érdekében, a Tisza Párton keresztül

Sűrű nap végén érkezett Kecskemétre, az országjárás újabb állomására Orbán Viktor. A sajtóban reggel robbant a hír, miszerint külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is nyakig benne van. Ráadásul mindez a Tisza párt tudtával és érdekében történt. A miniszterelnök a kecskeméti Főtéren tartott beszéd előtt még az I. Patrióta Nagygyűlésen is részt vett, ahol kiemelte: az évtized végére egész Európa nemzeti és konzervatív színekben fog pompázni.
Orbán Viktor azzal kezdte: úgy hallja, vannak, akik azért jöttek, hogy elrontsák a többiek estéjét, utalva a tiszás rendbontókra. Viccesen odaszúrt nekik nyitásként: "Azt üzenem, ha kiabálnak, nem hallják, amit mondok!"
Ezt követően a miniszterelnök arra kérte a kecskemétieket, hogy támogassák Salacz Lászlót és Cseh Tamást a választásokon. Kiemelte: Kecskemét mindig számíthat rá, de neki is fontos, hogy tudjon számítani Kecskemétre, a Kecskemétről küldött képviselőkre.
A kampány első hete eltelt - folytatta a miniszterelnök. Ez az időszak arra való, hogy a hasonló gondolkodású, hasonló érdekeket képviselő emberek összejöjjenek.
Mindenhol mi vagyunk többen
- húzta alá.
"A kampány arra is jó, hogy meglássuk a különbséget magunk és az ellenfeleink között. Csendesedjünk el egy kicsit, hogy halljuk is ezt a különbséget!" - kérte az egybegyűlteket, ismét odaszúrva a tömegben meghúzódó tiszás ordibálóknak. Kiemelte: örül, hogy nem az acsarkodók, a gyűlölködők közé tartozik.
Orbán Viktor ezt követően kiemelte: el kell számolnia az elmúlt négy évvel. Emlékeztetett: 2022-ben azt vállalták: nem engedik Magyarországot belesodródni a háborúba, és ezt az ígéretet be is tartották.
Nem ment egyetlen fegyver, egyetlen katona, egyetlen forint sem Magyarországról ebbe a háborúba - húzta alá.
A miniszterelnök emlékeztetett: noha a háború blokkolja a gazdaságot, a nyugdíjasok nem csak a 13. havi nyugdíjat kapták vissza, de elkezdte a nemzeti kormány a 14. havit is bevezetni. Orbán Viktor kiemelte: ha ismét bizalmat szavaznak neki, nekik, akkor vállalják, hogy a következő ciklus végére ezt a 14. havi nyugdíjat teljes egészében bevezetik.
Emlékeztetett: nem feledkeztek meg a fiatalokról sem.
Fiatalnak lenni jó, de nem könnyű. Ma Magyarország az az ország, ahol egy fiatal a legkönnyebben juthat saját lakáshoz
- emlékeztetett a fix 3 százalékos elsőlakás-hitelkonstrukcióra.
A családokkal folytatta. Kiemelte: a család mindennek az alapja. Emlékeztetett: a világon egyedülálló a legalább kétgyermekes édesanyák adómentessége.
Ezt követően a munkára tért ki: "Ha munka van, minden van!" - húzta alá. Emlékeztetett: Kecskemét kiemelkedő iparú várossá fejlődött: míg a németeknél tömegeket rúgnak ki, gyárakat zárnak be, addig itt épp, hogy most nyitnak újabb gyárat, most születnek újabb munkahelyek. Úgy fogalmazott: a Mercedes-gyárral Kecskemét jövője a következő 25 évre biztosítva van.
Orbán Viktor a választások kapcsán kiemelte: válaszút előtt állunk, különböző jövők közül kell választanunk április 12-én. Kiemelte: Magyar emberek soha nem engedik meg, hogy más népek belesodorjanak minket idegenek háborújába. Brüsszel azonban most épp ezt akarja: a háborút. Emlékeztetett: ha Ukrajna EU-tagállam lesz, az háborút jelent. De Brüsszel nem csak ezt követeli, de azt is, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról, hogy adjunk fegyvert és pénzt Ukrajnának, hogy álljunk be a sorba.
Önök fogják eldönteni, hogy magyar- vagy ukránbarát kormányunk lesz. Aközött kell választani, hogy ki alakítson kormányt, én vagy Zelenszkij
– emelte ki a miniszterelnök. Hozzátette, egy rossz döntés esetén a magyarok pénze, egy hitel formájában azonnal Ukrajnába kerülne, ezzel pedig a brüsszeliták eladósítanák több generációra hazánkat is.
Egy ukránbarát kormány eladósítaná az unokáink és a gyermekeink jövőjét. Ha ukránbarát kormányt választanak, akkor a gyermekeink, unokáink is adósrabszolgák lesznek – jelentette ki Orbán Viktor.
Az olajblokád kapcsán Orbán Viktor elmondta, az ukránok arra számítottak, hogy Magyarországon káosz és zűrzavar jön létre a Barátság kőolajvezeték lezárását követően. "Megmondtuk világosan, amíg nem kapjuk meg az olajunkat, addig nem kapják meg a pénzüket. Magyarországot nem lehet se megzsarolni, se megfélemlíteni" – jelentette ki a miniszterelnök, hozzátéve: ha kell, leállíttatja azt a gázszállítmányt is, ami rajtunk keresztül megy Ukrajnába. Emlékeztetett: a villamos áram 40 százalékát is tőlünk kapják. "Az olajblokádot le fogjuk törni. Magyarországot nem lehet sem zsarolni, sem megszégyeníteni!"
Orbán Viktor szerint elfogadhatatlan, hogy más kormányok titkosszolgálati akciói a Tisza Párt érdekében akcióznak, és lehallgatják Szijjártó Péter külügyminisztert. "Ez szégyen, elfogadhatatlan, és elégtételt fogunk érte venni!" - húzta alá.
Orbán Viktor ezt követően kiemelte: komoly felhők gyülekeznek az égen. Brüsszel és Ukrajna két irányból szorítva akar minket háborúba sodorni. El akarják venni a pénzünket. A közel-keleti háború miatt pedig nem csak energiaválság alakult ki, de újabb migránsválság is fenyeget minket. Ezen kihívások miatt Magyarországnak egy erős kormányra lesz szüksége a következő négy évben.
A kormány erejét pedig a mögötte álló emberek adják, ezért nekünk nagy győzelemre van szükségünk. Történelmi felelősség előtt állunk, ezért történelmi győzelmet kell aratnunk!
Most tiszta fejre és biztos kézre van szükség. Tapasztalat, tudás és stratégiai nyugalom kell a következő négy évben. "Megvédjük Magyarországot minden fenyegetéssel szemben" - emelte ki a miniszterelnök. Nemzeti egység kell ahhoz, hogy a következő időszakban ki tudjunk maradni a háborúból.
"Azt kívánom, hogy a kecskemétiek legyenek sikeresek a következő négy évben, hogy a családjaik legyenek erősek, mindenkinek jusson megértő társ, bő gyermekáldás, és minden kecskemétinek legyen munkája, aminek haszna, értelme és gyümölcse van!" - zárta beszédét a kormányfő.
Aki a héten szeretne találkozni a kormányfővel, kedden, március 24-én Nagykanizsán (18 óra, Erzsébet tér), szerdán, 25-én Esztergomban (18 óra, Mindszenty hercegprímás terén), csütörtökön, 26-án Törökszentmiklóson (18 óra, Kossuth tér), pénteken, 27-én Veszprémben (16 óra, Óváros tér) és Győrött (18 óra, Széchenyi tér), szombaton, 28-án Pécelen (16 óra, Kossuth tér), vasárnap, 29-én pedig Békéscsabán (16 óra, Szent István tér) teheti meg.
